 

Мнение: На верхней палубе играет оркестр

19.08.2020, 12:00, Разное

Сырьевой сектор России "просаживается", причем весьма основательно. Добыча нефти в июне сократилась на 16%, газа – на 11 процентов год к году. Причина – резкое ухудшение экспортных показателей. По тому же газу Китай импортирует половину оговоренных контрактных объемов, Германия сократила импорт российского газа на треть. И это не считая полной утраты турецкого рынка, куда поступают сугубо символические объемы.

При этом ситуация будет только ухудшаться – в начале следующего года начнут схлопываться и небольшие рынки вроде болгарского, причем уже сугубо директивным образом – болгары приняли политическое решение об отказе от половины объемов российского газа. Далее пойдет полное закрытие польского рынка. Экспансия на юг Европы сама собой превратилась в фантом – во-первых, неизвестна судьба экспортной трубы Турецкого потока, а во-вторых, идет отчаянная борьба за проект прокладки восточносредиземноморского EastMed, по результатам которой европейцы в любом случае будут получать максимально дешевый газ.

Модель экономики, выстроенная под путинских дружков-подельников, величаво идет ко дну. Другой у них нет, да и быть не может – эта шайка может благополучно существовать только в режиме разворовывания страны. В любой иной модели эти люди никто и звать их никак, как это и было в их босяцкой юности. Любые расчеты на то, что они придумают что-то иное, противоречат элементарному здравому смыслу – они просто ни во что другое не умеют. А потому мы будем слышать все больше заклинаний про стабильность и категорическую невозможность ее нарушения. Единственное изменение, которое нас ждет – социальные расходы будут перераспределяться преимущественно в кормушки силовых ведомств. Другого пути, кроме террора, для удержания этой "стабильности" просто нет.

Источник: Эль Мюрид



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Загадка доминиканской деревни, где девочки превращаются в мальчиков

18.07 / Мнение: Люди требует Фургалу суда присяжных в Хабаровске

21.07 / Мнение: Путин и Насреддин

02.07 / «Она – как растение!»: Друзья Валентины Малявиной беспокоятся о ее состоянии

18.08 / Мнение: О «крыше» для последнего диктатора

24.07 / Илон Маск назвал глупыми людей, не верящих в превосходство искусственного интеллекта

24.07 / Самая милая тренировка на свете: Льюис Хэмилтон занимается спортом со своим бульдогом

05.07 / Личное: 3 > 1 — встречайся с тремя!

03.07 / В Motorola представили недорогой смартфон Motorola One Fusion

24.06 / Вайнона Райдер обвинила Мела Гибсона и похвалила Киану Ривза: в чем дело

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска