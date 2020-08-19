Мнение: На верхней палубе играет оркестр

19.08.2020, 12:00, Разное

Сырьевой сектор России "просаживается", причем весьма основательно. Добыча нефти в июне сократилась на 16%, газа – на 11 процентов год к году. Причина – резкое ухудшение экспортных показателей. По тому же газу Китай импортирует половину оговоренных контрактных объемов, Германия сократила импорт российского газа на треть. И это не считая полной утраты турецкого рынка, куда поступают сугубо символические объемы.

При этом ситуация будет только ухудшаться – в начале следующего года начнут схлопываться и небольшие рынки вроде болгарского, причем уже сугубо директивным образом – болгары приняли политическое решение об отказе от половины объемов российского газа. Далее пойдет полное закрытие польского рынка. Экспансия на юг Европы сама собой превратилась в фантом – во-первых, неизвестна судьба экспортной трубы Турецкого потока, а во-вторых, идет отчаянная борьба за проект прокладки восточносредиземноморского EastMed, по результатам которой европейцы в любом случае будут получать максимально дешевый газ.

Модель экономики, выстроенная под путинских дружков-подельников, величаво идет ко дну. Другой у них нет, да и быть не может – эта шайка может благополучно существовать только в режиме разворовывания страны. В любой иной модели эти люди никто и звать их никак, как это и было в их босяцкой юности. Любые расчеты на то, что они придумают что-то иное, противоречат элементарному здравому смыслу – они просто ни во что другое не умеют. А потому мы будем слышать все больше заклинаний про стабильность и категорическую невозможность ее нарушения. Единственное изменение, которое нас ждет – социальные расходы будут перераспределяться преимущественно в кормушки силовых ведомств. Другого пути, кроме террора, для удержания этой "стабильности" просто нет.