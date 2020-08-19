Личное: Кореянки — самые красивые

19.08.2020, 11:56, Разное

Вы знали, что все европейки (и вы — тоже) для азиатов на одно лицо?

Смотрит на тебя представитель монголоидной расы, смотрит на Синди или Клаудиу, потом смотрит на опять на тебя — вы все трое для него одинаковы.



50-летние кореянка и россиянка. Фото: Соцсети

Если и есть какая-то разница, то азиату пофиг. Учитывая их численность, это — хорошая новость. Что ты, что красотка — один хрен.

Но есть и плохая новость.

Для нас они тоже почти все на одно лицо. Женится он на тебе, дорогуша, и будет тобой восхищаться. А ты — вдруг к нему в гости пришли друзья? — так и не поймёшь, с кем легла исполнять супружеский долг.

Чем это закончится? Тебя повесят на площади Тяньаньмэнь. Или расстреляют — я точно китайских законов не знаю.

Ладно, в сторону шутки: лично я легко отличу китаянку от кореянки.

Уверяю вас, и вы отличите. Кореянки, в отличие от жительниц других стран Юго-Восточной Азии, просто повёрнуты на своей красоте, уходе за собой и косметике.

Видишь сверхухоженную фарфоровую куколку с идеальным лициком и безупречной кожей? Это — кореянка.

По большому счёту, их цивилизация намного старше, чем Древний Египет. И она, в отличие от европейской, даже не прерывалась Тёмными веками, а потому все секреты — красоты, в том числе! — им известны.

Европейской косметологии — ну, пусть 700 лет (с белил и свеклы начинали). Их науке ухода — пять-шесть тысяч лет.

Стоит ли удивляться, что они такие хорошенькие? Нам до их уровня — тысяча жизней.

Сегодня на рынке один из лучших вариантов — именно азиатская косметика. В Корее вообще царит культ красоты. И продукт, после которого женщина в тот же день не увидит положительный результат, мгновенно вылетает с рынка.

Поэтому уровень качества поддерживается на очень высоком уровне. О марках, которые мне пришлись по душе, я уже писала. А теперь расскажу, где их можно купить.

Shining Asia — онлайн-магазин, где представлена косметика лучших корейских брендов. А главный плюс магазина — это предельно индивидуальный подход к покупателям.

Для основательницы Shining Asia Марии Бердниковой всё началось со случайного отпуска. Из зимней Москвы она попала в Азию. И влюбилась навсегда — в азиатскую косметику, в частности.

Убедившись, что она действительно волшебная, Мария решила поделиться ею с русскими женщинами, которые в то время метались между «бабушкиными средствами» и представителями ХочешьПохудетьСпросиМеняЧемПомытьПолИнамажьПотомНаЛицо.

Благодаря Shining Asia сегодня каждой доступны средства, слабое подобие которых можно было найти разве что в дорогих клиниках.

В 2019 году Бердникова открыла шоурум Shining Asia, а сегодня продукция Shining Asia доступна и оффлайн, и в интернете на официальном сайте.

Хорошая и работающая косметика — удовольствие не из дешёвых. Не бесполезный масс-маркет, а как же иначе? Но в магазине Shining Asia женщина даже при скромном доходе может позволить себе весьма качественные и главное действенные продукты на каждый день.

Цены вполне доступные — например, крем для рук DAILY HAND CREAM COLLAGEN стоит всего 250 рублей за 100 мл.

Средств одновременно от головы и от жопы, конечно, не существует. Поэтому в магазине Shining Asia представлен обширный ассортимент эффективных продуктов. Каждый из них решает определенные проблемы — от обычных, типа сухой кожи, до сложных случаев, вроде акне или розацеи. В конце концов, хорошая косметика — в первую очередь это лечение. И уж только потом — улучшение видимости.

Вот ещё один плюс Shining Asia — здесь размещены как продукты для повседневного ухода за кожей, так и продукты космецевтики.

Космецевтика — это лечебная фармацевтическая косметика. И она действительно лечит от разных кожных болячек, потому что в составе азиатских средств есть эффективные ингредиенты.

Причём, не в профилактико-гомеопатических дозах, а в нужном для эффекта количестве.

Но и это ещё не всё.

Помогать, а не продавать — главный принцип Shining Asia. Это тот индивидуальный подход, о котором я говорила.

Обратившись в Shining Asia, вы понимаете: на вас не пытаются тупо сделать кассу.

Консультанты в массмаркете любят сказать, что вот тут у вас ой-ой-ой, а тут ай-яй-яй, и если вы не купите все эти средства за сто тыщ-пыщ, то будет вообще упс…

В Shining Asia совсем другой подход — вам помогут! Внимательным образом расспросят о проблеме и посоветуют лучший вариант именно для вашего случая.

В магазине Shining Asia всегда есть акции — в интернет-магазине есть даже отдельный большой раздел со скидками. Можно побаловать себя хорошей корейской косметикой в тех ситуациях, когда кошелёк скорее наполовину пуст.

У Shining Asia очень интересный Инстаграм-аккаунт. Советы по уходу за кожей, правильный подбор косметики, презентации корейских брендов и даже прямые эфиры с косметологами и представителями брендов.

Чтобы сохранить лицо, улучшить состояние кожи, Shining Asia вам в помощь.

Доставка по России, в страны СНГ, да и вообще по всему миру присутствует. И вы всегда сможете получить консультацию даже у самой владелицы магазина — Марии Бердниковой.

А «Бабушкой Акакьей» можете почистить сапоги своему мужику. А если что останется — зубы почистить.