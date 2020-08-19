Бывший главком НАТО в Европе – республиканцам придётся выбирать: или Трамп, или нацбезопасность США

19.08.2020, 11:55, Новости дня

Членам Республиканской партии, которые традиционно придают большое значение вопросам нацбезопасности, следует осознать, что Дональд Трамп этой безопасности лишь навредил, полагает экс-главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк. Как пишет Кларк на страницах National Interest, внешнеполитический курс Трампа из-за его личных недостатков ухудшил положение США и подорвал авторитет Америки во многих регионах, и тем, кто думает о нацбезопасности США, просто нельзя его поддерживать.



Reuters

Решение администрации Дональда Трампа вывести 12 тыс. военнослужащих из Германии нецелесообразно со стратегической точки зрения — оно не только приведёт к передислокации американских сил в страны, которые находятся дальше от «района потенциальной военной угрозы» и навредит процессу подготовки американских войск в Европе, но и нанесёт удар по «неуловимым, но важнейшим факторам, которые помогали сохранять мир в Европе на протяжении 75 лет», дав сигнал о том, что «Америка отступает и пребывает в нерешительности», пишет в своей статье для National Interest генерал армии США в отставке и бывший главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк.

По мнению Кларка, такой шаг станет «пощёчиной» для Германии — крупнейшей экономической державы Европы, которая много лет размещала у себя американских военнослужащих и их семьи. Однако ещё большее беспокойство вызывает то обстоятельство, что вывод войск станет «огромной уступкой Владимиру Путину», причём как раз в тот момент, когда союзники Вашингтона в Европе и Прибалтике всё сильнее беспокоятся по поводу «поднимающей голову» России, а Москва «нарушает договоры и развязывает гонку ядерных вооружений», подчёркивает генерал.

Республиканскую партию, которая в своё время восхищалась президентом Рональдом Рейганом за его обращённый к Михаилу Горбачёву призыв демонтировать Берлинскую стену, теперь возглавляет человек, который «покоряется авторитарному царю и заставляет сделать то же самое Америку», сетует Кларк. Впрочем, господином Трампом помыкает не только Владимир Путин — американский лидер успел почти в каждом уголке мира проявить себя «неорганизованным, слабым и легко поддающимся на манипуляции» политиком, отмечает генерал. И республиканцам, которые, по собственным словам, пекутся о национальной безопасности США, придётся выбирать — либо Трамп, либо национальная безопасность, поскольку и то, и другое иметь не получится, убеждён он.

Любая действенная стратегия по укреплению национальной безопасности начинается с определения целей — власти США должны на основе разведданных принимать решения, которые продвигают американские интересы, продолжает Кларк. Однако администрация Трампа, опубликовав в 2017 году вполне понятную и разумную стратегию по нацбезопасности, просто не смогла продемонстрировать чёткую мировоззренческую позицию и принимать конкретные и целесообразные со стратегической и экономической точки зрения шаги — вместо этого она во всём мире продолжает «рубить сплеча»: она высказывает идеи, не обдумав, совершает «необъяснимые» действия, пееориентирует страну с союзников на противников и предаёт американские идеалы, не добиваясь при этом особых достижений, перечисляет автор.

Чтобы осознать всё это, достаточно взглянуть на «послужной список» Трампа и его соратников, считает Кларк. Так, на Дальнем Востоке администрация нынешнего президента вернула к жизни «призрак Корейского конфликта», дабы заставить Кима Чен Ына свернуть программу разработки ядерного оружия — но, хотя мир «воинственная риторика» Трампа и напугала, у Америки на самом деле не было приемлемых вариантов силового урегулирования конфликта, и войны не хотел даже сам президент, пишет генерал. В итоге КНДР смогла совершить во время Олимпиады-2018 в Сеуле «мирное наступление», в результате чего Трамп установил личный контакт с северокорейским лидером — однако в течение последних трёх лет Пхеньян так и не стал себя хоть немного ограничивать в плане ядерных амбиций. Из-за установления Трампом личных отношений с Кимом южнокорейскому президенту Муну Чжэ Ину пришлось испытать огромное внутриполитическое давление, а США стали ограничивать себя в плане проведения учений, однако серьёзных подвижек при этом было получено крайне мало, считает автор. Президента Трампа обвели вокруг пальца, и если бы он адекватным образом подготовился, он бы сразу понял, что так в конечном счёте и выйдет, и избрал бы другой, более продуктивный курс, предполагает Кларк.

В отношении Китая Трамп тоже попытался наладить отношения посредством «личной дипломатии» — он даже похвалил Пекин за репрессии в отношении уйгуров, — но он быстро «напоролся на реальность» в виде воровства китайцами технологий и всё более «нахрапистого» поведения Поднебесной на международной арене, напоминает Кларк. Тогда США «поставили миллиарды долларов» на антикитайские санкции, за которые в итоге расплатились американские потребители, и потеряли ещё много миллиардов на поставках в Китай сельхозпродукции, но урегулировать торговый конфликт они так и не смогли. Тем временем, Китай продолжает наращивать свою военную мощь и уже перестал обещать, что проблема Тайваня будет решена мирным путём. Окрепший Китай достался Трампу «в наследство» от предшественников, но из-за отсутствия у президента внятной стратегии, он поставил США в ещё более невыгодное положение по сравнению с КНР, констатирует автор.

В Афганистане несмотря на многочисленные заявления, отложенные визиты и усилия самого Трампа, желавшего «получить что-то, что можно будет предъявить избирателям во время предвыборной кампании в 2020 году», Вашингтон так и не оформил соглашение с движением «Талибан»*, подчёркивает Кларк. Сверх того, по некоторым данным, дислоцированные на афганской территории американские военнослужащие находятся под угрозой в связи с тем, что российские разведслужбы предлагают талибам «награды за их головы», отмечает он. Между тем, Трамп сначала вообще отрицал, что ему это известно, а затем отказался обсуждать этот вопрос с Путиным. «И вновь из-за личных недостатков президента Трампа — в данном случае, его подобострастного поведения по отношению к Путину, а также его неспособности подать голос, когда это нужно — ситуация так и не улучшилась по сравнению с тем, какой она была до его прихода», — рассуждает генерал.

На латиноамериканском направлении американский президент сразу же развернул «враждебную риторику» против лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и намекал на то, что США применят для решения вопроса вооружённые силы, что немало встревожило страны региона, пишет автор. Однако реальных вариантов применить силу у Вашингтона опять-таки не было, и США на деле не добились ничего, считает он.

В рамках своей ближневосточной политики Трамп после телефонных переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в декабре 2018 года внезапно решил вывести американские войска из Сирии и прекратить поддерживать союзных Америке курдов, отмечает Кларк. По мнению генерала, этот шаг положил конец всё более успешной кампании по устранению угрозы со стороны «Исламского государства»** и стал настоящим «предательством» в отношении курдов — а в итоге даже ушёл в отставку министр обороны США. В конце концов администрация Трампа всё же отчасти сменила курс, оставив ограниченный контингент для сдерживания ИГ на северо-востоке Сирии, однако Америка потеряла в регионе авторитет как союзник, полагает автор.

Наконец, на европейском театре «самолюбие и неподготовленность» Трампа привели к таким шагам, которые лишь придали смелости противникам США, а союзников заставили усомниться в надёжности Америки, возмущается Кларк. Решение о выводе 12 тыс. военнослужащих из Германии — лишь последний из промахов нынешней администрации: не меньше озадачивает и решение Трампа выйти из Договора по открытому небу, который приносил пользу, укрепляя доверие между странами. Курс президента в Европе становится «то опасным, то уму непостижимым»: Трамп наотрез отказывался провозгласить приверженность США статье 5 Устава НАТО, зато твёрдо вознамерился «покарать» ближайших союзников Вашингтона в экономическом плане, пишет генерал.

«Ничего смешного здесь нет. Не стоит забывать о том, что американские силы дислоцированы в Германии, да и во всей Европе, не просто так. Они поддерживают периметр безопасности далеко от нашей территории. Американцы, погибшие в мировых войнах и похороненные на военных кладбищах, служат молчаливыми свидетелями той цены, которую приходится платить, когда в Европе что-то идёт не так, и когда США не справляются с обязанностью быть лидером мира. А из-за личных недостатков президента Трампа мы со своими лидерскими обязанностями не справляемся», — подчёркивает Кларк.

Справедливости ради стоит отметить, что кое-какие достижения у администрация Трампа всё же были, признаёт Кларк. Так, «шагом в правильном направлении» стало признание Израиля со стороны ОАЭ, а к тому же США, возможно, всё-таки смогут вывести часть войск из Афганистана и до сих пор не были вовлечены ни в один серьёзный конфликт. Тем не менее, вполне предотвратимые ошибки со стороны Трампа настолько масштабны, а желание президента сократить влияние Америки в мире настолько упорно, что эти небольшие победы на общем фоне просто растворяются, убеждён генерал.

«Азы национальной безопасности я постигал под руководством настоящего мастера — генерала Александра Хейга, с которым я работал, когда был главнокомандующим объединёнными силами НАТО в Европе. Именно он помог создать ту призму, через которую республиканцы-охранители смотрят на мир, и в основе которой — чёткое представление о том, кто друг, а кто враг, понимание ценности и пределов американской мощи, уважение к союзникам и сотрудничество с ними, а также, что превыше всего, создание и поддержание репутации Америки как последовательной, мощной и надёжной силы, которая действует на международной арене действует во благо, — в заключение пишет автор. — Президент Трамп таких черт лишён, и он смотрит на мир совсем не так, как республиканцы-охранители. Им нельзя считать Трампа своим, и они могут либо голосовать за национальную безопасность США, либо за президента Трампа — ведь и за то, и за другое проголосовать невозможно».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.