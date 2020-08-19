 

Меган Маркл и принц Гарри хотят сотрудничать с Голливудом как продюсеры

19.08.2020, 11:53, Разное

После того, как принц Гарри и его супруга Меган Маркл переехали в США, часто появляются слухи об их намерении сотрудничать с Голливудом. Герцоги Сассекские занимаются новым проектом и хотят стать продюсерами.
Согласно данным зарубежных изданий, экс-королевские особы встречались с Бонни Хаммер, которая является председателем компании NBCUniversal. Знакомство с Меган Маркл у нее состоялось еще во времена работы над сериалом «Форс-мажоры». Пока представители компании никак не комментируют возможное сотрудничество.

Кроме этого, в Сети появилась информация о том, что Меган Маркл нацелена и на возобновление актерской карьеры, которую она остановила из-за свадьбы с принцем Гарри. Согласно слухам, видеть актрису в своих фильмах хотели бы многие продюсеры. При этом речь идет о достаточно внушительных гонорарах – до 50 миллионов долларов.



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