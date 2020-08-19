 

Бритни Спирс хочет поменять отца на другого опекуна

19.08.2020, 11:53, Разное

Бритни Спирс заявила, что хочет поменять своего отца Джейми Спирса на другого опекуна. Она против, чтобы он в единственном лице выступал «хранителем ее состояния».
Поверенный Бритни Спирс недавно обратился в суд и предоставил необходимые документы, в которых поп-исполнительница указывает, что кроме отца, ее опекуном может быть Джоди Монтгомери. Эта жительница заботилась о знаменитости с осени прошлого года и являлась ее временным опекуном. На данный момент Бритни Спирс хочет сменить этот статус на постоянный.

Относительно бизнеса и недвижимости певицы, она хотела бы, чтобы Джейми Спирс не был единственным человеком, который будет управлять всем этим. Звезда отметила, что она отдает предпочтение профессиональному стороннему управителю. Сведений о том, оставит ли голливудская знаменитость долю бизнеса для отца, пока нет. Бритни Спирс предложили, чтобы родитель остался в качестве соуправителя ее недвижимости, а корпоративным управителем станет банк.



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