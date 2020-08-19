Гарик Мартиросян побрился налысо в надежде быть похожим на Брюса Уиллиса

19.08.2020, 11:53, Разное

В микроблоге Instagram Гарик Мартиросян показал, как он решил поэкспериментировать с внешностью. Юморист пошутил, что он побрился налысо в надежде быть похожим на Брюса Уиллиса или хотя бы Джейсона Стейтема.

Многие поклонники удивились, так как обычно на перемены людей тянет весной, а не накануне осеннего сезона. Сам Гарик Мартиросян назвал новую прическу «летней». Результатом преображения артист решил поделиться в соцсети и отметил, что получился «просто лысый Мартиросян».

Фолловеры начали утешать юмориста и отметили, что выглядит он не так плохо, как ему кажется. Некоторые сравнили Гарика Мартиросяна с молодым Челентано, а также предложили сыграть Дукалиса в новых сериях. В комментариях поклонники написали, что у артиста получился какой-то средний образ «между Сталлоне и Уиллисом».