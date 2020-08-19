 

Роспотребнадзор рекомендовал колледжам перевести занятия заочников в онлайн-формат

19.08.2020, 11:48, Новости дня

Роспотребнадзор рекомендовал колледжам в условиях пандемии коронавируса перевести занятия заочных и вечерних групп на дистанционный формат.

«Занятия заочных и вечерних групп максимально перевести на дистанционный формат», – передает ТАСС текст рекомендаций.

Также Роспотребнадзор рекомендовал российским колледжам и техникумам не проводить массовые мероприятия среди различных групп студентов из-за коронавируса.

«Исключить проведение массовых мероприятий среди различных групп студентов», – говорится в документе.

В рекомендациях указано также, что иностранные студенты колледжей будут допускаться к учебе только после 14-дневной самоизоляции с момента прибытия в Россию и сдачи ПЦР-теста на наличие новой коронавирусной инфекции.



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