Роспотребнадзор рекомендовал колледжам перевести занятия заочников в онлайн-формат
19.08.2020, 11:48, Новости дня
Роспотребнадзор рекомендовал колледжам в условиях пандемии коронавируса перевести занятия заочных и вечерних групп на дистанционный формат.
«Занятия заочных и вечерних групп максимально перевести на дистанционный формат», – передает ТАСС текст рекомендаций.
Также Роспотребнадзор рекомендовал российским колледжам и техникумам не проводить массовые мероприятия среди различных групп студентов из-за коронавируса.
«Исключить проведение массовых мероприятий среди различных групп студентов», – говорится в документе.
В рекомендациях указано также, что иностранные студенты колледжей будут допускаться к учебе только после 14-дневной самоизоляции с момента прибытия в Россию и сдачи ПЦР-теста на наличие новой коронавирусной инфекции.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет