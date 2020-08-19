 

Ударивший ножом девочку в Анапе иностранец не смог объяснить свой поступок

19.08.2020, 11:48, Новости дня

Атаковавший 12-летнюю девочку в Анапе приезжий из Казахстана не смог объяснить, почему поступил так, сообщил источник в правоохранительных органах Краснодарского края.

«Напавший на девочку – из Казахстана… Он пока не смог связно объяснить, зачем напал на девочку», – отметил собеседник РИА «Новости».

Напомним, во вторник сотрудники правоохранительных органов задержали в Анапе иностранца, ранившего ножом 12-летнюю девочку. Мужчина обратился к игравшей девочке во дворе, она испугалась и решила убежать. Однако злоумышленник догнал ее и ударил ножом в спину, после чего попытался скрыться.



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