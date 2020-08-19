В российских школах хотят ввести курс медицинской грамотности

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19.08.2020, 11:43, Разное

Председатель Национального родительского комитета России Ирина Волынец предложила ввести в школах курс медицинской грамотности. Инициативу она направила министру просвещения Сергею Кравцову, передает РИА ФАН.

По мнению Волынец, на фоне пандемии COVID-19 курс позволит ученикам узнать больше о вирусах, путях их распространения и способах защиты. Детей научат пользоваться средствами индивидуальной защиты, расскажут им о мерах предосторожности во время эпидемий. Кроме того, школьники узнают, как укрепить здоровье с помощью правильного питания и здорового образа жизни, сообщает RT.



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