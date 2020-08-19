Мнение: Когда убьют твою собаку

19.08.2020, 11:40, Разное



Перед сдачей в пункт приема

2020-й – это какой-то тематический год, мать его. Как будто нарочно во всемирном масштабе на разные лады идет серия экспериментов – до какой степени власти могут издеваться над людьми, а главное – где пределы терпения? И есть ли они?

Ковидобесие – это был (и продолжается) самый массовый эксперимент, особенно над “свободолюбивыми” жителями Запада. Можно ли заставить всех под угрозами невероятных, разоряющих штрафов ходить и даже есть в намордниках, можно ли массово закрывать бизнесы, можно ли просто запирать людей в их домах, фактически сажая целые нации без вины под домашний арест на МЕСЯЦЫ? Оказалось – можно, идет на ура, и никакое свободолюбие тут не помеха.

Параллельно только что, почти одновременно в России и Белоруссии, случилось еще два эксперимента – можно ли устраивать “голосувания”, в ходе которых вообще не считать никакие голоса, а просто выдавать заранее написанные “итоги”, не имеющие ни малейшего отношения к реальному волезизъявлению? Тут успех половинчатый: в РФ прокатило на ура, в Белоруссии случился непредвиденный сбой – люди почему-то стали бузить, им не понравилось, что за них решают.

Но эксперименты продолжаются! Теперь – в Северной Корее, причем степень глумления и издевательства нарастает, как стало модно выражаться, “по экспоненте”: корейский “лидер” Ким Чен Ын выдал нечто вообще запредельное – он одним указом… запретил всем гражданам держать собак. “В июле лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что владение собаками теперь является нарушением закона, назвав домашних собак «испорченным трендом буржуазной идеологии».

И в Северной Корее уже, как сообщается, перешли от слов к делу: по домам к “собачникам” ходят местные стражи революции, собак отбирают и тут же “усыпляют”, или, еще лучше – отдают в корейские рестораны, ведь корейцы, как известно, любят собачатину.

Об Ыне тут говорить нечего – с самого начала понятно, что это взбесившийся подонок, как, в общем, и вся корейская “династия”. Тут интересен именно сам Эксперимент, которой он (или ИМ) ставят над человеческой породой. Как отреагируют граждане? Неужели даже после ТАКОГО не произойдет восстания?

Ведь на приказы на истребление домашних питомцев даже большевики не решались – наверно, зная, что для многих кошко- или собаковладельцев их питомец – это практически член семьи, и отдать его на усыпление, а тем паче – на съедение – все равно что сына или дочь продать “на органы”: реакция даже самого тихого человека может быть непредсказуемой. Вот если бы такое вдруг объявили у нас, и Шариковы пошли бы по домам, убивая псов (а заодно и кошек) – что бы было?

Хотя… я внезапно вспомнил, что у вроде бы беспрецедентного решения Ына был почти полный аналог, причем – в Европе. И не так давно. В канун “битвы за Англию” в 1940-м, кажется, году: в Лондоне и других городах объявили, что все владельцы домашних животных должны сдать своих питомцев на убой, а объяснение было предельно простое: дескать, война с Германией потребует много ресурсов, жрать будет нечего – и поэтому нехрен переводить ценное продовольствие на бесполезных кошек, “не время сейчас”. И дисциплинированные британские бабушки, леди и джентльмены, покорно понесли своих кошечек и собачек в “пункты приема”. Где с ними и обошлись “по законам военного времени”.

О подробностях можно прочитать в Вики. Вот цитата: “Массовое убийство домашних питомцев — событие осени 1939 года в Великобритании, когда после начала Второй мировой войны под влиянием государственной пропаганды британскими гражданами из опасения грядущих продовольственных проблем было умерщвлено несколько сотен тысяч домашних питомцев — собак и кошек. Вторая, меньшая, волна истребления так называемых домашних питомцев была осенью 1940 года, когда начались массированные бомбардировки городов Великобритании немецкой авиацией. По оценкам, всего было уничтожено более 750 тысяч домашних питомцев”.

Так что Ыну есть с кого брать пример. Ну а всем нам – только содрогнуться.