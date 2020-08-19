 

Мнение: Развилка 19 августа

19.08.2020, 11:30, Разное

С того самого дня, когда СССР оказался у развилки, прошло 29 лет… ГКЧП и все последующие события предоставили стране небогатый выбор: цивилизованный развод или распад по югославскому варианту.

Как не крути, главный итог провала ГКЧП – это относительно мирный «уход» из СССР Прибалтики, Средней Азии, Закавказья, Украины, Беларуси и Молдовы…

При Ельцине тоже не обошлось без крови. Но это все было потом, когда СССР уже не было. А распад СССР по югославскому сценарию затопил бы в крови все постсоветское пространство… Боевые действия развернулись бы везде. И на Дальнем Востоке, и на Севере, и на Волге….  А время Путина – это уже и вовсе совсем другая история…

Так получилось, что все три дня ГКЧП я был в Белом доме. Не раз писал о событиях тех дней. К примеру, в 2001 году в «Вечерней Казани».  Мне  не стыдно, что в эти судьбоносные для страны дни я был именно там.  Хотя, конечно же, все, кто в те дни был у Белого дома, не такой видели  Россию будущего, какой она стала к 2020 году…

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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