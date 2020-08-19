 

Политолог о переизбрании Лукашенко: Это будет катастрофа для белорусского народа

19.08.2020, 11:23, Разное

Эксперт рассказал, что уличные шествия и забастовки на предприятиях пока не привели к заметным результатам. Политические оппоненты Александра Лукашенко по-прежнему находятся за решеткой. Это свидетельствует о том, что режим лидера пока не сломлен.

Белорусское общество, отметил Усов, переживает небывалый национальный подъем, но конкретных форм он не приобрел. Оппозиционный комитет по передаче власти формально существует, однако ясных предложений и реальных действий от него нет.

По мнению политолога, противники системы должны как можно скорее сместить Лукашенко с поста. Чем дольше политик остается у власти, тем сложнее будет его убрать. Его переизбрание “обернется трагедией и катастрофой для белорусского народа”, подчеркнул Усов.

“Все, кто принимает участие в политической борьбе, должны понимать: оставить Александра Лукашенко у власти – это подписать Белоруссии смертный приговор”, – сказал эксперт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 16 Авг 2020 в 7:55 PDT

Политолог также назвал заявление президента о новой Конституции уловкой. На самом деле никакого перераспределения полномочий в Белоруссии не произойдет. Александр Лукашенко не собирается так легко отдать власть, заключил эксперт.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07 / Мнение: Диверсионно-психологические операции Киева против Донбасса. Работа СБУ

18.07 / Сатановский связал с конфликтом Армении и Азербайджана внезапную проверку войск РФ

16.08 / Мнение: Диалог

05.07 / Подборка сообщений о российском оружии от Defence Blog – online military magazine

23.07 / Тайная вечеря Дьявола в Уилмингтоне

26.07 / “Путин захватил сирийские Голаны”

08.08 / В знак протеста против военной агрессии грузины изнасиловали овцу у посольства России

21.07 / Ученые выяснили, что все фазы сна являются полезными для учебы

29.07 / Мастера конспирации: первые фото Риты Оры с новым бойфрендом-режиссером

21.07 / Ученые рассказали о предотвращающем диабет продукте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска