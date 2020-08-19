Политолог о переизбрании Лукашенко: Это будет катастрофа для белорусского народа

19.08.2020, 11:23, Разное

Эксперт рассказал, что уличные шествия и забастовки на предприятиях пока не привели к заметным результатам. Политические оппоненты Александра Лукашенко по-прежнему находятся за решеткой. Это свидетельствует о том, что режим лидера пока не сломлен.

Белорусское общество, отметил Усов, переживает небывалый национальный подъем, но конкретных форм он не приобрел. Оппозиционный комитет по передаче власти формально существует, однако ясных предложений и реальных действий от него нет.

По мнению политолога, противники системы должны как можно скорее сместить Лукашенко с поста. Чем дольше политик остается у власти, тем сложнее будет его убрать. Его переизбрание “обернется трагедией и катастрофой для белорусского народа”, подчеркнул Усов.

“Все, кто принимает участие в политической борьбе, должны понимать: оставить Александра Лукашенко у власти – это подписать Белоруссии смертный приговор”, – сказал эксперт.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 16 Авг 2020 в 7:55 PDT

Политолог также назвал заявление президента о новой Конституции уловкой. На самом деле никакого перераспределения полномочий в Белоруссии не произойдет. Александр Лукашенко не собирается так легко отдать власть, заключил эксперт.