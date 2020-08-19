 

“Доля ангелов”: производитель коктебельского коньяка запустил бутылку в стратосферу

19.08.2020, 11:23, Разное

В небо поднялся гелиевый шар. На его платформе была прикреплена бутылка и видеокамера, которая фиксировала полет.

Шар поднимался на высоту до 32 километров. Камера запечатлела захватывающее видео в формате 360 градусов. Насладиться замечательной панорамной съемкой могут все желающие.

Почему шар с бутылкой благородного напитка поднял в воздух именно производитель из Коктебеля? Дело в том, что небольшой поселок на юго-восточном побережье Крыма уже почти 60 лет является коньячной столицей нашей страны.

В 1959 году здесь были получены первые коньячные спирты, что делает Коктебель старейшим производителем коньяка на территории современной России. ​

Вообще, производство коньяка – не просто процесс, а целый ритуал, складывавшийся столетия. Полученный из винограда спирт необходимо выдерживать в особых дубовых бочках не менее трех лет. В Коктебеле самые старые спирты выдерживаются с начала 1960-х годов.

Символом коньячного производства в Коктебеле являются ангелы. Почему ангелы? С ними связана легенда о происхождении коньяка.

Известно, что часть зреющего в дубовых бочках напитка испаряется – эти испарения называются “доля ангелов”. Теперь коньяк улетает прямо на небеса. Очень символический и красивый жест.



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