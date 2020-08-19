АНО «Национальные приоритеты» открыла страницы в соцсетях

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19.08.2020, 11:08, Новости дня

АНО «Национальные приоритеты» запустила официальные аккаунты в социальных сетях для коммуникационной работы по национальным проектам.

Страницы организации созданы во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Также появились аккаунты в Instagram, Facebook и Telegram-канал. 

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Национальные приоритеты» была создана в декабре 2019 года для координации коммуникационной работы по национальным проектам, которую сейчас ведут различные ведомства и другие участники.

Организация создана для «эффективного решения задач в области информационного сопровождения хода реализации национальных проектов». Целью ее работы названо повышение осведомленности граждан о возможностях и результатах национальных проектов (программ) и расширение участия граждан в их реализации.

В частности АНО «Национальные приоритеты» обеспечивает коммуникационное и информационное сопровождение национальных проектов и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов; мониторинг, разработку и развитие форматов участия граждан в национальных проектах; создание и развитие механизмов публичной экспертизы национальных проектов, а также создание постоянной обратной связи с обществом по поводу хода реализации национальных проектов. 



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