Скандалы: Наговорил

19.08.2020, 11:05, Разное

Экс-куратор внутренней политики АП Олег Говорун купил 2 тысячи кв. м в доме Наркомфина за 1,7 млрд

Около 20 лет проработав в правительстве и администрации президента, Олег Говорун — некогда влиятельный куратор внутренней политики Кремля и ближайший соратник Владислава Суркова — начал скупать элитную недвижимость. The Insider удалось найти у госменеджера объекты собственности на более чем 2 млрд рублей. Чтобы заработать на это имущество, ему нужно было бы откладывать свою зарплату более ста лет.

Этим летом в Москве завершилась реконструкция легендарного памятника эпохи конструктивизма — Дома Наркомфина на Новинском бульваре. Здание превратили в элитное жилье: продажи стартовали два года назад, все объекты в нем уже раскуплены. Как выяснил The Insider, одним из счастливых обладателей площадей в этом здании в 2018 году стал Олег Говорун. Он сделал успешную политическую карьеру в администрации президента и в правительстве (в том числе в должности министра регионального развития).

Говорун приобрел не простую квартиру — площадь объекта ни много ни мало 1322,7 м².

На тот момент Говорун занимал пост начальника управления президента РФ по приграничному сотрудничеству. Поэтому и указал объект такой площади в декларации, отметив, что покупка осуществлена «за счет накоплений». Причем это не единственное имущество, которое оказалось в собственности у Говоруна в том же 2018 году. Тогда же на имя его новой супруги был оформлен особняк в элитном коттеджном поселке.

Ранее было известно лишь о первой жене Говоруна — экс-депутате Госдумы, а ныне торговом представителе РФ в Швейцарской конфедерации Татьяне Воложинской. The Insider установил имя второй супруги — Серая Наталья Михайловна. Благодаря этому мы нашли имение Говоруна в элитном коттеджном поселке в деревне Мишуткино Наро-Фоминского района.

В апреле 2018 года Наталья Серая стала владелицей особняка площадью 947,3 м² на улице Серебряный век. А уже в мае здание вместе с участком в 50 соток отошло в собственность Говоруна в соответствии с брачным договором (который не обязательно означает развод).

Серебряный век — улица поселка от застройщика «Глаголево Парк», которая носит статус «VIP-зоны». Это место имеет собственный пост охраны и закрыто для остальных жителей поселка. The Insider проанализировал продажи в этом элитном месте и оценил владения Говоруна, исходя из площадей участка и коттеджа, примерно в 400 млн рублей.

Вообще-то у 50-летней супруги Говоруна есть еще один дом площадью 221,8 м² в поселке Внуково. Но едва ли он может стоить дороже 20–30 млн, да и куплен он был уже 10 лет назад.

2018 год вообще оказался в целом для семьи Говоруна удачным. Тогда же его сын Сергей приобрел Mercedes-Benz S 500 4MATIC. Новый автомобиль такой марки сейчас стоит 11 млн рублей.

Все эти покупки не исчерпали «накопления» чиновника. Уже в 2019 году он приобрел еще шесть помещений в том же Доме Наркомфина (все выписки из Росреестра есть в распоряжении The Insider). Вместе с предыдущим приобретением общая площадь владений Говоруна в элитном доме составила 2071 м².

Минимальная стоимость одного квадратного метра в знаменитом доме была установлена на уровне 810 тысяч рублей. Таким образом, недвижимость Олега Говоруна здесь можно оценить в 1 млрд 677 млн рублей. Вместе с найденным The Insider особняком в Подмосковье все его имущество стоит дороже 2 млрд рублей.

Согласно последней декларации Говоруна (за 2018 г.), он заработал 6,6 млн рублей (у супруги доход несущественен). Были у него и более удачные периоды. Начиная же с 2009 года среднегодовой доход чиновника составил 18 млн рублей. Даже с учетом таких немалых заработков для приобретения обнаруженных The Insider объектов Говоруну нужно было бы копить на них не менее 115 лет. Говорун же существенно моложе, пока ему всего 51.

Гипотетически помочь Говоруну с элитными приобретениями мог его родной брат, академик РАН Вадим Говорун. Принадлежащие ему медицинские компании освоили больше миллиарда рублей на госзакупках, а фирма «Литех» недавно заняла рынок тестов на коронавирус.

Однако в декларации, как уже отмечалось выше, Олег Говорун утверждает, что профинансировал сделку исключительно за счет личных накоплений. Да и все-таки двух миллиардов у брата-академика нет (тем более — лишних). Как руководитель Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины брат Говоруна отчитывается о доходах, они не превышают 15 млн руб. в год.

Если Олег Говорун и мог держать такую глубокую копилку нетронутой, то разве только с 90-х годов. Тогда он несколько лет проработал менеджером в «Роспроме» Михаила Ходорковского и «Альфа-Банке». В 2016 году на американском новостном сайте BuzzFeed было опубликовано «досье Трампа».

Успешной же карьерой Говорун обязан дружбе с Владиславом Сурковым (до знакомства с ним Говорун работал простым официантом в ресторане). В администрацию президента Говорун пришел в 2000 году. Спустя несколько лет встал во главе управления по внутренней политике и вошел в руководство «Единой России».

После этого Говорун входил в совет директоров подконтрольного Ростеху «Конструкторского бюро приборостроения» и АО «НПО «Высокоточные комплексы». При этом акциями компаний он не владел, убедился The Insider.

В 2013 году Говоруна вернули на работу в администрацию президента. В прошлом же году он был назначен заместителем гендиректора ДОМ.РФ, а недавно перешел на работу зампредом ВЭБ.РФ. Возглавляет эту госкорпорацию Игорь Шувалов, который, приобретя за полмиллиарда целый этаж в сталинской высотке, заявлял, что популярность 20-метровых квартир ему «кажется смешной». Можно не сомневаться, что его новый подчиненный Олег Говорун объектом насмешек не станет.

Итак, с 2000 по 2019 год Олег Говорун работал в органах власти. Во время же непродолжительного «простоя» в 2013 году входил в руководство опять же государственных предприятий. Долгие годы перед приобретением недвижимости он не декларировал доходы, которые могли бы позволить ему совершать дорогие покупки.

The Insider отправил запрос в пресс-службу госкорпорации ВЭБ.РФ, топ-менеджером которой в настоящий момент является экс-чиновник. Пока он остался без ответа. Также мы направили Олегу Говоруну просьбу о комментарии через его родственников и ответа не получили. Его сын Сергей отказался передать отцу письменные вопросы редакции.

Сам Говорун-младший, согласно его биографии на сайте Федерации регби России, членом попечительского совета которой он является, «с 2008 по 2019 гг. работал в сфере государственной службы». Известно, что какое-то время он был помощником нынешнего спикера Госдумы Вячеслава Володина.

В 2019 году Сергея Говоруна назначили заместителем генерального директора по взаимодействию с органами власти ПАО «Т Плюс» (крупная частная энергокомпания олигарха Виктора Вексельберга), но в июле этого года эту должность занял другой человек.

В открытых источниках можно найти информацию о том, что Сергей Олегович Говорун является автором научной работы на соискание степени кандидата юридических наук «Конституционный принцип равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от имущественного положения в Российской Федерации». Работа была выполнена в Саратовском госуниверситете — на родине Вячеслава Володина.

«Одним из серьезных факторов, создающих напряженность в современном мире, является имущественное неравенство. Тревогу во всем мировом сообществе вызывает сохраняющееся неравенство в распределении доходов, усилившееся за последнее десятилетие», — сказано в автореферате диссертации Говоруна.

Сергей Ежов