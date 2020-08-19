Великобритания проведет совместную учебную работу с моряками Украины
19.08.2020, 10:53, Новости дня
Великобритания возглавит многонациональную Инициативу по обучению действиям на море, направленную на повышение способностей ВМС Украины противостоять угрозам в Черном море.
Информацию об этом подтвердил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Посещая украинских партнеров в Киеве, Уоллес также объявил, что осенью Великобритания направит корабли королевского флота в этот регион, где они будут тренироваться вместе с украинскими моряками.
«Мы уже помогли тысячам украинских военных овладеть множеством навыков, начиная от оказания первой помощи до оперативного планирования, которые позволяют им защищать территориальную целостность от поддерживаемых Россией сепаратистов», – заявил Уоллес журналистам.
«Теперь Инициатива по обучению действиям на море позволит еще более тесно сотрудничать с альянсом НАТО и вооруженными силами во всем мире и позволит нам опираться на статус Украины как партнера расширенных возможностей», – указал министр.
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