Великобритания проведет совместную учебную работу с моряками Украины

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19.08.2020, 10:53, Новости дня

Великобритания возглавит многонациональную Инициативу по обучению действиям на море, направленную на повышение способностей ВМС Украины противостоять угрозам в Черном море.

Информацию об этом подтвердил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Посещая украинских партнеров в Киеве, Уоллес также объявил, что осенью Великобритания направит корабли королевского флота в этот регион, где они будут тренироваться вместе с украинскими моряками.

«Мы уже помогли тысячам украинских военных овладеть множеством навыков, начиная от оказания первой помощи до оперативного планирования, которые позволяют им защищать территориальную целостность от поддерживаемых Россией сепаратистов», – заявил Уоллес журналистам.

«Теперь Инициатива по обучению действиям на море позволит еще более тесно сотрудничать с альянсом НАТО и вооруженными силами во всем мире и позволит нам опираться на статус Украины как партнера расширенных возможностей», – указал министр.



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