«Люблю тратить деньги»: Шаляпин озвучил сумму, которая нужна для жизни в Москве

19.08.2020, 10:53, Разное

Федор Шаляпин пояснил о своей жизни в Москве. Артист «любит тратить деньги», в интервью он озвучил, какая сумма нужна в столице.

Федор Шаляпин откровенно пояснил журналистам о своей жизни. Как оказалось, певец даже не считает, сколько тратит в месяц. При этом артист признает, что многим людям сейчас непросто, и в столице проживает много людей с разным уровнем обеспеченности.

Немало звезд, даже имея многомиллионные счета в банках, живет сейчас достаточно скромно. Сам же Федор Шаляпин получает приличные гонорары, что позволяет ему не задумываться о тратах. Селебрити не отказывает себе ни в чем, несмотря на то, что его расходы могли бы составить и не больше 50 тысяч рублей в месяц, как заверяет артист, он покупает все, что хочет.

Певец любит тратить деньги, приобретая то, что ему хочется. При наличии собственной недвижимости в столице вполне достаточно и 300 тысяч, считает Шаляпин. Хотя поколение звезд интернета и получает значительно больше и также легко тратит заработанное. В провинции люди, по сведениям певца, живут на 150 тысяч рублей, однако для жизни в Москве этого крайне мало.

Интересно, что ряд других звезд отечественного шоу-бизнеса расходится во мнении о своих финансовых тратах. Так, если Иосифу Пригожину на месяц не хватает и 1,5 миллиона, то певица Азиза довольствуется 300 тысячами рублей, пишет издание «Телепрограмма».