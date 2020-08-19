Мнение: Минусы переезда в деревню

19.08.2020, 10:50, Разное

Если раньше переезд в деревню означал необходимость лично доить коров и вычёсывать свиней, то эпоха интернета открыла возможность жить в сельской местности эдаким дачником-дворянином, который в деревне только тратит заработанные где-то в другом месте капиталы.

Большим сюрпризом для многих горожан стал фактор соседей. В то время как в городе мы часто не знаем даже имён соседей по лестничной площадке, в маленьких поселениях равноудалиться от окружающих получается редко. Цитирую типичную историю, которую рассказал нам в комментариях блогер stasrm:

https://olegmakarenko.ru/1930748.html?thread=760710396#t760710396

У одной моей знакомой девочки хорошая востребованная профессия, которая позволяет работать удалённо. Живёт она в Москве, в этой гари и копоти. И решила она, съездив в очередной раз за город на шашлыки, что из Москвы надо валить. Объяснял, что туризм и эмиграция – это две большие разницы. Не послушалась. Продала квартиру, купила дом в неплохой деревне. Птички, травка, козявки, грибы, удалёнка — лепота. Но наступила осень. Первый звоночек случился внезапно, когда пьяный сосед перелез ночью через забор, постучал в окно и попросил 100 рублей на опохмел. Хороший парень, ничего плохого не сделал, но барышня от страха чуть не описалась. Живёт ведь по-современному, с ребёнком и без мужа. Следующий звонок прилетел через неделю: пока ездила за продуктами, залезли в дом и спёрли ноутбук. Говорит, повезло, что дома не было. А то дали бы по башке лопатой, и этой же лопатой прикопали в огороде. После такого пришлось завести двух кавказцев.

Сначала ребёнок пошел в деревенскую школу. Но отпрыски местных аборигенов объяснили пацану на пальцах, что учиться здесь точно не получится, а вот подорвать здоровье можно запросто. Поэтому приходится каждый день возить ребёнка на учёбу в Москву. И из Москвы, так как опять же, местная шпана поймала его по пути от автобуса до дома и поговорила.

История, повторюсь, типичная: купив домик в деревне, многие получают в довесок к нему пригоршню конфликтов. Соседи слева требуют передвинуть забор, соседи справа держат агрессивных собак, которые гадят на вашем участке. Соседи через дорогу воруют ваши цветы и яблоки, а соседи по диагонали ходят короткой дорогой по вашему участку к остановке. Ещё один сосед травит вас дымом от палёной травы, ещё один слушает русский рэп по ночам, ещё один выкидывает мусор к вам на участок, чтобы не идти лишние 200 метров до помойки. Наконец, сосед сзади втихую сливает канализацию прямо на ваш огород.

Со всеми этими соседями надо или выстраивать отношения, или воевать, причём и то, и другое отнимает столько сил, что скоро большой город начинает восприниматься как тихое благословенное место, в котором люди живут подобно ангелам: не мешая друг другу ничем, кроме редкого мягкого жужжания перфоратора.

Другие проблемы загородной местности, — удалённость магазинов, больниц и прочих офлайновых развлечений, — вполне могут быть в перспективе решены при помощи интернета и хороших автодорог. Вместе с тем проблему соседей, полагаю, в ближайшие десятилетия решить так просто не получится. Тем, кто живёт в компьютере, придётся при переезде рисковать: как бы хорошо ни выглядел участок перед покупкой, реальная эмиграция в деревню всё равно может преподнести неприятные сюрпризы.

Полагаю, куда как более предпочтительней будет выглядеть для многих уход в виртуальную реальность по японскому образцу. Маленькая однушка или студия, с умом обставленная всей необходимой для жизни мебелью, может стать идеальным шлюзом для выхода в интернет: даже сейчас, когда нейрошунты находятся ещё только в стадии разработки.

Конечно, небольшая квартира в мегаполисе — это не так романтично, как уютный дом между лесом и речкой, однако с учётом всех факторов получается, что комфортная деревенская жизнь обходится не дешевле, а значительно дороже городской.