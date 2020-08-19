Милиция Белоруссии отпустила доверенное лицо Тихановской

19.08.2020, 10:48, Новости дня

Правоохранительные органы Белоруссии отпустили доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Олега Моисеенко, который был задержан 8 августа, сообщила пресс-служба объединенного штаба оппозиции.

«Вчера поздно вечером был отпущен Олег Моисеенко, доверенное лицо Светланы Тихановской, который был задержан 8 августа», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. В понедельник был обнародован список состава координационного совета, который должен выработать механизм для обеспечения трансфера власти в Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Оппозиция в ответ заявила, что не ставит перед собой цель захватить власть незаконными методами.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что отдельная критика действий белорусских властей со стороны европейских политиков приобрела массовый характер, а ее тон ужесточился.