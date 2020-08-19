Лукашенко привел армию на границах с ЕС в полную боевую готовность

19.08.2020, 10:45, Новости дня

Подразделения армии Беларуси на западных границах приведены в полную боевую готовность. Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил 18 августа на совещании с членами Совета безопасности, сообщает его пресс-служба.

“Появились заявления представителей западных государств, в том числе и руководителей некоторых государств, которые вообще не знают, где Беларусь находится, и не знают, что здесь происходит. Но тем не менее делают эти заявления… Притом эти заявления свидетельствуют о том, что, когда мы в минобороны обсуждали этот вопрос, президент был прав. И слава богу, что мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность. Министр обороны мне доложил, что все это исполнено и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своего долга”, – сказал Лукашенко.

Лукашенко 16 августа заявил, что соседние страны наращивают военную мощь.

“За окно посмотрите: танки и и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря! НАТОвские войска гусеницами лязгают у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны: Литва, Латвия, Польша”, – сказал Лукашенко.

В НАТО эти обвинения отвергли.

С 17 августа в Беларуси у границы с Литвой проводятся военные учения.

В Беларуси с 9 августа после объявления результатов президентских выборов продолжаются протесты. Их участники призывают к отставке Лукашенко, честным перевыборам и привлечению к ответственности силовиков, жестоко избивавших людей.