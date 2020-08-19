 

В Украине новый антирекорд по числу госпитализированных с COVID-19

19.08.2020, 10:45, Новости дня

За прошлые сутки в Украине зафиксирован антирекорд по числу госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на брифинге 19 августа заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корерспондент издания “ГОРДОН”.

“Мы получили своеобразный антирекорд по количеству госпитализированных – 463 человека за предыдущие сутки”, – сказал министр.

Как сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины, по состоянию на 19 августа в больницах находится 5168 пациентов с COVID-19, 174 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В целом в госпитализации с начала эпидемии нуждалось 22 999 человек, к подключению к аппаратам ИВЛ – 698 заболевших.

В Україні виявлено 44 522 активних хворих на COVID-19 (станом на 19.08).🔹Протягом доби підтверджено 1967 випадків…

Posted by Центр громадського здоров’я України on Kolmapäev, 19. august 2020

16 августа Степанов заявлял, что в Украине для пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19 подготовили около 34 тыс. койко-мест в больницах. Число аппаратов искусственной вентиляции легких составляет 3,7 тыс, количество коек, к которым подведен кислород, – 9 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 19 августа в мире коронавирусом заразилось 22,1 млн человек, 779,6 тыс. умерли, 14,1 млн выздоровели.

В Украине за прошедшие сутки коронавирус был лабораторно подтвержден у 1967 человек. В целом с начала эпидемии в Украине подтверждено 96 403 случая COVID-19, 2144 человека умерли, 49 737 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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