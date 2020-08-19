В Санкт-Петербурге стартовали онлайн-продажи электромобиля Audi e-tron

19.08.2020, 10:44, Новости дня

С сегодняшнего дня в Санкт-Петербурге стартовали продажи нового немецкого электрокара Audi e-tron.

Автомобиль можно приобрести дистанционно через интернет-магазин. В свою очередь, новинка Audi e-tron является первым автомобилем с электромотором, который можно приобрести в режиме онлайн. Стоимость электрической модели для российского рынка составит от 5,59 млн рублей в базовой версии. Данный электрокар имеет электрический двигатель, суммарная мощность которого составила 408 л.с.

При помощи зарядного устройства на 11 кВт, на полный заряд батареи уйдет порядка 8,5 часов. Ранее производитель анонсировал, что запас хода модели достигает 430 километров. Предельная скорость машины достигает 200 км в час.