 

Электрокар Volkswagen ID.4 дебютирует через несколько недель

19.08.2020, 10:44, Новости дня

В Сети опубликовали фотографии нового электрокара Volkswagen ID.4, который до сих пор не представлен публике.

Вместе с тем дата премьеры приближается, однако уже известны некоторые характеристики транспортного средства. В свою очередь, представители немецкого концерна указали, что автомобиль представят через несколько недель. Предполагается, что новинка получит модернизированную внешность. Известно, что автомобиль имеет улучшенную решетку радиатора, а также стильную головную оптику.

Также об обновленном дизайне свидетельствуют крупные воздухозаборники и модрнизированные бамперы. Заднеприводная версия получила электроагрегат на 201 л.с. мощности. В полноприводном исполнении производительность увеличилась до 302 л.с. мощности.



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