 

В России могут взлететь цены на компьютеры и ноутбуки

19.08.2020, 10:43, Разное

Осенью в России могут существенно повыситься цены на компьютеры и ноутбуки. Они станут на 10-20% дороже.

Всему виной – падение курса рубля. Поскольку вычислительная техника и ее комплектующие поставляются, в основном, – из зарубежных стран и покупаются за иностранную валюту, новые партии ПК будут заметно дороже уже в сентябре. Кроме того, в связи с пандемией коронавируса и переходом многих компаний на удаленную работу спрос на технику значительно повысился, что также способно привести к росту цен, сообщает телеканал “360”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Тимошенко завила об обмане на президентских выборах в Украине

04.07 / Мнение: Как “русские” евреи изменили Израиль

05.07 / Коронавирус сломал карьеру немецкого миллиардера, который дружил с Путиным и вел бизнес в России

06.08 / Мнение: Первоапрельская Украина (2018)

30.07 / У беременных в четыре раз чаще вырабатывается иммунитет к коронавирусу

30.06 / Мнение: Норильск у нас везде

15.07 / Диетолог оценила диету Пугачевой и Разина на картошке и селедке

27.07 / Врач рассказал о необходимости плача для мужчин

08.08 / Ксения Корнева рассказала о запрете «Уральским пельменям» выступать на юге страны

28.07 / Так существуют ли привидения? – Самые известные фото призраков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска