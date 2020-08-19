В России могут взлететь цены на компьютеры и ноутбуки

19.08.2020, 10:43, Разное

Осенью в России могут существенно повыситься цены на компьютеры и ноутбуки. Они станут на 10-20% дороже.

Всему виной – падение курса рубля. Поскольку вычислительная техника и ее комплектующие поставляются, в основном, – из зарубежных стран и покупаются за иностранную валюту, новые партии ПК будут заметно дороже уже в сентябре. Кроме того, в связи с пандемией коронавируса и переходом многих компаний на удаленную работу спрос на технику значительно повысился, что также способно привести к росту цен, сообщает телеканал “360”.