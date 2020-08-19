Минпромторг России: Всю импортную технику и машины будут окроплять святой водой

19.08.2020, 10:51, Разное

Всю технику, машины и оборудование, которые поставляется в Россию из-за рубежа, будут окроплять святой водой. Водонепроницаемые устройства перед окроплением будут вскрывать.

Соответствующее соглашение заключено сегодня между министерством промышленности и торговли и Русской Православной церковью.

— Святая вода нейтрализует шпионские устройства и программы, заложенные в технику, а также прочие пороки. Сатана правит свой бал. И чем дальше — тем страшнее. Суд Божий не за горами. Мы хотим максимально обезопасить отечественных пользователей от бесовского влияния, чтобы в Царствие Божье наши граждане вошли аки ягнята непорочные, — сказал глава минпромторга Денис Фантуров.

В минфине поддержали соглашение с РПЦ, однако отметили, что понадобится приличный объём водных ресурсов, которые небесконечны «даже в России». В связи с этим ведомство инициировало новый налог.

НДСВ — налог на добавление святой воды — будет включён в стоимость товара и составит всего 3%, отметил глава минфина Антон Конфискат-Силуанов. По его словам, вырученные средства позволят государству поддержать «Роснефть» и «Газпром», которые находятся «не в лучшей финансовой форме».

Кроме того, Никита Михалков намерен проверять технику на отсутствие жидких чипов. Крупные ритейлеры предупреждают, что из-за новых мер необходимо вставать в очередь за покупкой техники, поскольку время доставки серьёзно увеличится.

На сайтах Мвидео и Эльдорадо уже заработали онлайн-очереди, занять место в которых может любой желающий.

– Всех записавшихся мы добавляем в чат в Телеграмме. Каждое утро будет перекличка. Кто не отзовётся, автоматически выпадет из очереди, — предупредили в пресс-службе Мвидео.

Источник: ИА “Интерсакс”