Россия и Германия уверенно движутся к «Северному потоку — 2» — угрозы Вашингтона им нипочём

19.08.2020, 10:35, Новости дня

Несмотря на очередную порцию угроз со стороны американских политиков, Германия и РФ твёрдо намерены завершить строительство «Северного потока — 2» — и, как полагают эксперты, они в итоге добьются своей цели, пишет New Europe. Как отмечается в материале издания, в Евросоюзе в целом убеждены, что энергетическая политика блока должна определяться в Брюсселе, а не в Вашингтоне — а на случай, если новые американские санкции всё же будут введены, европейцы уже предусмотрели собственные юридические меры.



Reuters

Несмотря на определённые разногласия, которые несколько осложнили отношения между Берлином и Москвой в последнее время, министр иностранных дел Германии Хайко Маас и его российский коллега Сергей Лавров 11 августа «подчёркнуто заявили» о наличии у двух стран общих интересов — включая строительство газопровода «Северный поток — 2», предназначенного для доставки российского газа в Германию по дну Балтийского моря, пишет New Europe. Как напоминает обозреватель издания, реализации проекта активно сопротивляется Вашингтон, который заявляет, что он увеличит и без того сильную зависимость Германии от российских энергоресурсов и угрожает санкциями.

Не так давно американские сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон в письме, адресованном оператору порта Муркан на немецком острове Рюген в Балтийском море, пригрозили ввести жёсткие санкции в отношении администрации порта в случае, если она продолжит оказывать содействие российским судам, которые строят последние участки «Северного потока — 2», говорится в материале New Europe. В своём послании республиканцы обвиняют компанию-оператора порта Faehrhafen Sassnitz в том, что она «осознанно предоставляет значительный объём товаров, услуг и поддержки» для проекта.

По данным немецких СМИ, порт не только хранит у себя секции трубопровода, но и выступает в качестве логистического центра для судов, которые строят немецкую часть «Северного потока — 2», пишет New Europe. В их число входят корабли «Фортуна» и «Академик Черский», которые ходят под российским флагом; они ещё не начали строительные работы, но, как указывается в письме американских сенаторов, попадут под санкции в то мгновение, когда опустят в воду трубу для российско-немецкого проекта.

Авторы послания позже сообщили журналистам, что их письмо является «официальным уведомлением», и в очередной раз потребовали, чтобы Faehrhafen Sassnitz, принадлежащая городу Засниц и земле Мекленбург-Передняя Померания, прекратила любую деятельность по содействию строительству газопровода, подчеркнув, что в противном случае в отношении компании будут приняты «потенциально фатальные меры», и её порт будет полностью отрезан от США в коммерческом и финансовом плане. Координатор «Северного потока — 2» по работе с органами государственной власти Адриан Шаффраниц заявил в интервью New Europe, что в руководстве проекта о письме американских сенаторов знают.

Как отметила в беседе с журналистом New Europe старший научный сотрудник Оксфордского института исследований в области энергетики Катья Яфимава, США будет сложно наложить санкции на Faehrhafen Sassnitz в рамках принятого ранее закона «о противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act или CAATSA), «не в последнюю очередь потому, что в нём в рамках процесса введения санкций предусматривается «координация с союзниками», а ЕС только что направил ноту протеста против применения любых экстра-территориальных санкций — и эту ноту поддержали 24 страны — члена Евросоюза, то есть, почти все».

По словам эксперта, если США решат всё же ввести в рамках CAATSA или предложенного теперь закона «о разъяснениях по поводу защиты энергетической безопасности Европы» (Protecting Europe’s Energy Security Clarification Act или PEESCA) санкции против Faehrhafen Sassnitz, то Евросоюз в ответ внесёт американские меры в свой так называемый Блокирующий статут. Как напоминает обозреватель New Europe, этот статут запрещает европейским компаниям соблюдать внесённые в него законы третьих стран, вводящие экстра-территориальные санкции, а также содержит положение о том, что любой ущерб, понесённый предприятиями в ЕС в результате несоблюдения этих законов, должна компенсировать сторона, которая этот ущерб нанесла.

В декабре 2019 года Вашингтон принял закон «о защите энергетической безопасности Европы», инициирующий санкции против компаний, ведущих работы по строительству «Северного потока — 2» — и, в частности, предоставляющих суда для прокладки труб. В результате принятия закона швейцарско-голландская компания Allseas, в задачи которой входила прокладка участка трубопровода длиной 1230 км, прекратила работы; российский «Газпром» теперь планирует завершить последний участок трубопровода в 120 км, проходящий через датские воды, используя суда-трубоукладчики с якорным позиционированием, поскольку корабли такого типа под американские санкции не попадают, разъясняет обозреватель New Europe.

Подход Вашингтона 11 августа раскритиковал глава немецкого МИДа Хайко Маас. Подчеркнув, что Берлин придаёт большое значение своим крепким отношениям с США, он вместе с тем отметил, что выбирать поставщика энергоресурсов по собственному усмотрению — это суверенное право Германии. «Диктовать Европе энергетическую политику при помощи угроз не имеет право ни одно государство, и эти меры также не сработают», — цитирует Мааса New Europe. В свою очередь, Сергей Лавров тогда заявил, что «Северный поток — 2» будет закончен уже в этом году несмотря на все усилия Вашингтона.

Директор и со-основатель Лондонской инвестиционной компании Regionally Джастин Уркхарт Стюарт заявил в интервью New Europe, что попытки США сопротивляться строительству «Северного потока — 2» провоцируют в американо-германских отношениях обстановку «тревожности». «Однако, говоря начистоту, в основном всё это связано со взглядами Дональда Трампа, именно поэтому вы слышите то, что слышите. Эти сенаторы пытаются продемонстрировать агрессивные позиции в зарубежных делах, но работают они на внутреннюю аудиторию. Поэтому какой-то серьёзной реакции со стороны Ангелы Меркель я бы не ждал, поскольку это всё пока лишь угрозы, а она вряд ли будет реагировать на угрозы до тех пор, пока они не станут превращаться в реальные действия», — заявил эксперт.

По мнению Уркхарта Стюарта, «Северный поток — 2» будет завершён, поскольку этого хотят и Россия, и Германия. Как отметил эксперт в беседе с журналистом New Europe, Германия хочет получить прямой доступ к российскому газу, но при этом не впасть в полную зависимость от Москвы. «Берлин лишь хочет обеспечить себе стабильные поставки газа, но избежать при этом полной зависимости от России. Германия избавилась от ядерной энергетики, но серьёзно развила «зелёный» сектор. В общем, завершения проекта хотят и Германия, и Россия, а американские сенаторы на фоне приближающихся осенних выборов играются в популизм», — цитирует его издание.

Как отметил Адриан Шаффраниц, западноевропейские энергетические компании из Австрии, Германии, Франции и Голландии обещали вложить в «Северный поток — 2» по 1 миллиардов евро, а в целом завершения проекта добиваются более тысячи предприятий из 25 стран. «Американские санкции — если их, конечно, введут — могут напрямую ударить по более чем 120 компаниям из более чем 12 европейских стран. В нынешней сложной экономической обстановке эти меры заблокируют вложения в завершение проекта общим объёмом около 700 миллионов евро», — заявил он.

Кроме того, по словам Шаффраница, из-за этих санкций будут заблокированы инвестиции в размере около 12 миллиардов евро в энергетическую инфраструктуру Евросоюза, включая около 8 миллиардов на строительство «Северного потока — 2» и ещё 3 миллиардов вложений европейских компаний в нагнетательное оборудование в Германии и 750 миллионов — в Чехии. «Попытки воспрепятствовать этой важнейшей работе отражают полное равнодушие к интересам европейских домохозяйств и промышленности, которым в случае, если газопровод не будет завершён, придётся платить за газ на много миллиардов больше», — подчеркнул Шаффраниц, отметив, что решения по поводу энергетической политики ЕС должны принимать европейцы.