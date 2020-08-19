Меган Маркл и принц Гарри взялись за продюсирование голливудского проекта

19.08.2020, 10:25, Разное

Недавно стало известно, что 39-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри со своим годовалым сыном Арчи переехали в новый дом в Санта-Барбаре, причем не сняли его, а приобрели в собственность. Похоже, что теперь пара нацелена заняться не только семьей, но и карьерой – у них в разработке уже есть один проект, который они намерены реализовать в Голливуде.

Как сообщает Variety, Меган и Гарри планируют стать продюсерами. Подробностей о проекте – телесериал это или фильм – пока нет, но известно, что сниматься в нем лично герцог и герцогиня Сассекские не будут. Они уже успели встретиться с председателем NBCUniversal Бонни Хаммер, с которой Маркл знакома еще с сериала “Форс-мажоры”. Но сами NBCUniversal пока воздерживаются от комментариев – вполне возможно, чтобы сохранить интригу.

Меган Маркл и принц Гарри

Стоит отметить, что впервые после “Мегзита” герцогиня Сассекская появилась на телевидении весной этого года, приняв участие в новом выпуске шоу Good Morning America. Лично Меган в студии программы не появилась, но ее голос можно узнать на видео – а именно, в документальном фильме “Слон” канала Disney +, который транслировали в рамках передачи. Герцогиня заключила с компанией контракт еще в январе и подарила новой картине свой голос за кадром. Весь ее доход от этого проекта будет перечислен в фонд “Слоны без границ”, который занимается охраной дикой природы и помогает защитить животных от браконьерства.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Disney+ (@disneyplus)20 Апр 2020 в 5:49 PDT