Лили Рейнхарт рассказала о депрессии после расставания с Коулом Спроусом

19.08.2020, 10:25, Разное

В конце весны стало известно, что исполнители главных ролей в популярном сериале “Ривердейл” расстались — и с тех пор папарацци не дают покоя Коулу Спроусу. Сначала репортеры сфотографировали его появление на протестах вместе с моделью Кайей Гербер, затем он попал в объектив вместе с еще одной коллегой по “Ривердейлу” (и подругой Рейнхарт) Мэделин Петиш, после поужинал с таинственной особой, а затем провел вечер в компании аж четырех двушек разом. В это время его экс-возлюбленная Лили Рейнхарт, как выяснилось, страдала от депресии, о чем рассказала в интервью Refinery29.

Коул Спроус и Лили Рейнхарт

Это было похоже на бесконечный черный туннель. Я не видела свет. Мне казалось, что я умираю. Не было никакого другого пути, чем терпеть и проходить через это. Многие люди, когда дело доходит до душевной боли, горя и расставаний, пытаются заполнить эту пустоту сексом, наркотиками, едой, выпивкой, но пустота никуда не уходит. Я ездила на машине, путешествовала и просто пыталась разобраться со своими тараканами. Мне пришлось столкнуться с собственной болью,

– призналась Лили, отметив, что никогда ей не было так плохо в моральном отношении:

Последние пару месяцев, вероятно, были самыми эмоциональными в моей жизни. И мой терапевт сказал мне: “Ваше тело уходит от любви”.

Коул Спроус и Лили Рейнхарт

Недолго думая, западные СМИ разобрали интервью Лили на цитаты, выйдя с заголовками о том, что она впервые прокомментировала расставание с Коулом Спроусом. Саму Рейнхарт такая формулировка не устроила: она написала в Twitter, что рассказала не о расставании, а о собственной депрессии:

Цитаты из моего последнего интервью не о разрыве. Они о депрессии, которую я испытывала последние несколько месяцев. Устала от того, что люди вынимают мои слова из контекста и складывают свою собственную историю для того, чтобы получить больше кликов. Я бы никогда так откровенно не рассказала о таком личном моменте, как расставание. Это невероятно личное.

Коул Спроус и Лили Рейнхарт

Напомним, Коул Спроус и Лили Рейнхарт начали встречаться в 2018 году, познакомившись на съемочной площадке сериала “Ривердэйл”. Летом 2019 года в прессе ходили слухи об их расставании, но тогда пара их опровергла. В апреле этого года появилась информация о том, что Спроус изменил своей девушке с Кайей Гербер, но в итоге это оказалось выдумкой. Актеры такую шумиху вокруг своих отношений не только не поддержали, а резко раскритиковали. Лили, например, написала гневное письмо в Twitter, назвав эту социальную сеть “токсичной”. Прошел месяц, и сразу несколько иностранных изданий – PageSix, People и E! Online – сообщили, что на этот раз пара точно распалась.