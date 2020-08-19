 

СМИ: в Минске обнаружили российский спецсамолет

19.08.2020, 10:23, Разное

Такие данные появились на онлайн-сервисе Flightradar24. По имеющейся информации, воздушное судно RA-64523 вылетело из московского аэропорта Внуково в 16:07 и приземлилось в Минске в 17:18.

Кто и для чего прибыл в республику на этом самолете, неизвестно. Власти двух государств не говорили о визите официальных лиц в республику во время протестов в Белоруссии. Согласно данным из открытых источников, эксплуатантом Ту-214ВПУ, единственного представителя своей модификации, является СЛО “Россия”.

СМИ предположили, что это самолет ФСБ России. По словам источника газеты “БИЗНЕС Online”, аббревиатура ВПУ в названии самолета расшифровывается как “высотный пункт управления”.

Примечательно, что это как минимум третий российский правительственный самолет, прибывший во время протестов в Белоруссии в республику. Напомним, что 12 августа СМИ сообщали об обнаруженных в стране двух Ту-134АК из состава ВКС России.

Как писали “Дни.ру”, обстановка в государстве накаляется с каждым днем. Протесты в Белоруссии бушуют больше недели. Митинги начались из-за результатов президентских выборов в республике.

После победы Александра Лукашенко белорусы выступили против действующей власти и стали настаивать на перевыборах. Они считают голосование нечестным. Кроме того, люди требуют прекращения произвола со стороны правоохранительных органов.



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