 

Число зараженных COVID-19 на планете превысило 22 миллиона

19.08.2020, 10:23, Разное

Специалисты из Университета Джона Хопкинса сообщили, что число заразившихся коронавирусом COVID-19 на планете перевалило за 22 миллиона. Больше всего заболевших зафиксировано в США – инфекцию выявили у 5,48 миллиона человек.

Вторую строчку занимает Бразилия с 3,4 миллиона инфицированных. В число лидеров ворвалась Индия, где эпидемия находится в разгаре – она затронула 2,7 миллиона граждан.

По подсчетам экспертов, Россия также вошла в топ-5 стран по числу зараженных. Она находится на четвертом месте с 930 тысячами заболевших, передает телеканал “360”.



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