Ученые смогли объяснить тайну полосок зебр

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19.08.2020, 10:17, Разное

Ученые нашли новое объяснение необычного окраса африканских зебр. Они предполагают, что благодаря полосам они могут отпугивать кровососущих насекомых.
Британские зоологи сообщают, что окрас зебры, а также шахматный узор отгоняют различных слепней, что позволит фермерам защитить свое поголовье от таких насекомых. Математик Алан Тюринг еще в прошлом столетии узнал, что полосы появляются внутри эмбрионов животных из-за взаимодействия 2-х сигнальных молекул, распространяющихся по эмбриону. Таким образом, развиваются пальцы на руках и ногах людей, пятна у леопарда.

В прошлом году биологи сообщили, что кровососущие насекомые возле зебр ведут себя странно. Они заметили, что мухи редко садятся на таких животных. Далее эксперты допустили, что у слепней возникали неполадки со зрением из-за зрительной иллюзии –«эффекта апертуры», который наблюдают за вращающимся столбом с разноцветными спиральными полосами.

Исследователи смогли повторить подобный опыт и с лошадьми. Они взяли два разных вида попон, одни были похожи на шкуру зебр, а другие на шахматную доску. Похожий окрас уничтожает оптическую иллюзию, которая связана с « эффектом апертуры».

Также биологи поняли, что похожего явления не было в эксперименте с мухами, которые ошибаются во время посадки как на «шахматную» так и на «зебровую» попону. Они сделали выводы, что шкура африканских лошадей как-то влияет на зрение слепней. Ученые надеются, что открытие других узоров поможет разработать защиту домашнего поголовья от кровососов и разобраться с тем, что мешает слепням садиться на «шахматную» попону.



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