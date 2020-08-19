 

Участницу «Холостяка» Викторию Короткову раскритиковали за фигуру и обвинили во вранье

19.08.2020, 10:17, Разное

В своем микроблоге Instagram модель Виктория Короткова опубликовала фотографию в нижнем белье, сопроводив пост своими «секретами красоты». Однако поклонники раскритиковали фигуру участницы шоу «Холостяк» и обвинили ее во вранье по поводу «склонности к полноте».
Виктория Короткова ранее заявляла, что она не занимается спортом и может легко набирать лишний вес. Теперь модель продемонстрировала, что она в отличной форме и дала несколько советов фолловерам, как этого добиться. Участница «Холостяка» призналась, что она не придерживается спецдиет, но осознанно и сбалансированно питается. Кроме этого, у нее ежедневно функциональные и силовые тренировки. Виктория Короткова отметила, что генетика работает на нее, поэтому облегчает работу над физической формой.

Участница романтического шоу посоветовала поклонникам каждый день выполнять до трех упражнений, а также правильно питаться. Она заверила, что результат не заставит себя долго ждать. Однако реакция подписчиков была неоднозначна, так как многие вспомнили высказывание модели о ее «склонности к полноте». Некоторые комментаторы отметили, что у Виктории Коротковой «ужасная фигура» и «нет талии». Многие посчитали, что участница «Холостяка» выбрала просто неподходящее фото для демонстрации своей отличной физической формы.



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