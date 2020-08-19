Микки Рурк подыскал себе место на кладбище в Украине

19.08.2020, 10:17, Разное

Микки Рурк хочет быть похоронен в Украине, такое желание артист высказал недавно. Голливудская звезда уже подыскал себе место на кладбище в Загорцах Хмельницкой области.

Информацию об этом разместил у себя на странице профиля в Facebook украинский журналист Юрий Гула. С его слов, для этого накануне в украинское село прилетел личный помощник артиста Дмитрий Корнейчук.

Стоит отметить, что желание найти последнее пристанище в Украине Рурк высказывал ещё год назад. Однако сейчас стало ясно, что актер не шутил, его ассистент прибыл в Загорцы специально, чтобы найти подходящее место для могилы звезды.

Сам голливудский актер также подтвердил указанную информацию. По его мнению, украинское кладбище ему нравится больше, чем в Соединённых Штатах. В Загорцах похоронен дедушка Корнейчука, помощника, Рурк так и узнал о живописном украинском селе.

При этом у актера крепкое здоровье, и он намерен прожить долгую жизнь. В его рабочем графике ещё более десятка фильмов, а также разнообразных шоу. Кроме того, Микки Рурк информирует сценарий для собственной полнометражной ленты. Возможно, пишет «Инфореактор», он выступит также и режиссером картины.