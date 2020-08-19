 

Пенсионерка в Москве лишилась 2,4 млн рублей при попытке заработать в интернете

19.08.2020, 10:08, Новости дня

Жительница Москвы пенсионного возраста пыталась заработать на участии в онлайн-опросах, из-за чего потеряла 2,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Москвичка заходила на специальные сайты и заполняла на них анкеты с личной информацией, в том числе и с данными реквизитов банковских счетов, передает РИА «Новости». 

«Установлено, что женщина под предлогом прохождения опроса за вознаграждение на неустановленном интернет-сайте, ввела анкетные данные и реквизиты банковских счетов, после чего с указанных счетов произошло списание денежных средств на общую сумму 2 млн 400 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

В настоящее время полиция проводит проверку. 

Ранее полиция задержала в Москве участников банды, которые под предлогом капремонта жилых домов выманили у горожан более 100 млн рублей. 



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