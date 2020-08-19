На проходной МТЗ задержали нескольких протестующих

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19.08.2020, 10:08, Новости дня

Несколько рабочих Минского тракторного завода (МТЗ), ушедших ранее в отпуск за свой счет в знак протеста против ситуации в стране, были задержаны у проходной завода, куда пришли поддержать бастующих на рабочем месте коллег, сообщил один из координаторов забастовки на заводе Сергей Дылевский.

«Ушедшие в административные отпуска рабочие пришли поддержать коллег, прибыл ОМОН, задержал несколько человек», – передает ТАСС слова Дылевского.

Сейчас у проходной МТЗ протестующих нет, в сквере дежурит ОМОН, стоит автозак. Обстановка спокойная. Сотрудники ОМОН патрулируют прилегающую к проходной территорию.

«Подтверждаю, что есть задержанные», – отметила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, не уточнив их количества. Чемоданова пообещала, что более подробная официальная информация о задержаниях появится позднее.

Ранее актив Минского МТЗ на собрании объявил о начале забастовки с 8.00 17 августа.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

В понедельник, 17 августа, Лукашенко прилетел на Минский завод колесных тягачей. Причем рабочие именно этого предприятия не собирались митинговать. В ходе своего визита глава белорусского государства пренебрежительно высказался о бастующих: «Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 человек погоду не делают».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Белоруссия радикально изменилась всего за одну неделю.



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