Прилучный рассказал о недостатке, из-за которого потерял многих близких людей

19.08.2020, 9:53, Разное

Павел Прилучный впервые за длительное время дал откровенное интервью, в котором пояснил о своем главном недостатке. Актер решился на откровенный разговор перед выходом на экраны картины «Тень звезды», в которой он будет в роли рэпера.

По словам артиста, он долго думал над предложением по поводу того, чтобы самостоятельно исполнять рэп. Павел Прилучный подчеркнул, что ему больше по душе джаз, однако его впечатлили тексты Нигатива, который сочинил композиции для картины. Кроме этого, актер изначально не понимал, каким нужно сыграть своего героя Нэйма, так как не хотел клише в виде цепей и широких штанов. В результате, съемочной группе удалось отыскать нужный образ.

Трюки Павел Прилучный также старается выполнять самостоятельно, так как считает, что зрители сразу видят замену актера на дублера. Если у него получается повторить то, что демонстрируют профессионалы, то он это делает. Например, экс-супруг Агаты Муцениеце прыгал с высокого колеса обозрения в Баку и с крыши в Санкт-Петербурге. Однако своим «врагом» артист считает не любовь к экстриму и адреналин, а принципы. В случает, если человек три раза «косячит», актер вычеркивает его из жизни. При чем, это касается не только коллег, но и близких людей. Из-за своих убеждений он потерял многих друзей.