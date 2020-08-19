Ученые: Женщины в менопаузе имеют повышенный риск жировой болезни печени

19.08.2020, 9:53, Разное

Йоханна ДиСтефано сообщает, что риски возникновения неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) увеличиваются у женщин после менопаузы. Информацию опубликовали в издании «Endocrinology».

НАЖБП считается распространенной болезнью печени, которая приводит к циррозу и смерти. Эксперт сообщает, что уровень эстрадиола и E2, выбрасываемый яичниками, понижается после менопаузы. E2 – половой гормон женщин, который участвует в регулировании менструального и полового цикла женщин.

Ученый предостерегает, что НАЖБП может развиваться до опасного состояния – неалкогольного стеатогепатита, указывающего не только на воспалительный процесс, но и на повреждение клеток печени. Опыты показали, что женщины, контролирующие вес и жир в организме, следящие за уровнем глюкозы, инсулина имеют низкий риск появления НАЖБП, потому специалист рекомендует следить за здоровым питанием, физическими нагрузками для предотвращения проблемы.