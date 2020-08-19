Квартиру Михаила Ефремова оценили в 40 миллионов рублей

19.08.2020, 9:53, Разное

В СМИ появилась информация о стоимости квартиры Михаила Ефремова. Оказалось, что в кадастре жилье актера оценено в 40 миллионов рублей.

В то время, как по делу Михаила Ефремова продолжается суд, журналисты выяснили, каким имуществом владеет звезда. Так, в его собственности есть квартира в центре столицы площадью более 148 квадратных метров. Престижная недвижимость расположена в старом доме, возведенном ещё в начале прошлого столетия. В квартире есть два санузла, балкон и 14 комнат разного предназначения.

Стоимость апартаментов в Плотниковом переулке Москвы составляет порядка 40 миллионов рублей. Такая цифра содержится в кадастровых книгах соответствующих ведомств. Возможно, в зависимости от решения суда, заслуженному артисту Российской Федерации придется расстаться с дорогостоящим имуществом, чтобы возместить нанесенный ущерб.

Напомним, в начале июня Михаил Ефимов попал в ДТП, в результате аварии погиб водитель машины, с которой столкнулся внедорожник артиста. На момент аварии актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Сначала Ефремов был готов возместить все нанесенные убытки, однако позже в суде отказался признать свою вину. Как пишет издание «Телепрограмма», суд по делу продолжается.