 

В Беларуси собрали почти $4 млн в помощь бастующим и жертвам репрессий

19.08.2020, 9:45, Новости дня

В Беларуси для работников бастующих предприятий, которые могут финансово пострадать из-за невыхода на работу, а также для пострадавших от насилия со стороны силовиков собрали $3,7 млн. Об этом сообщает TUT.BY.

Для бастующих было собрано $1,1 млн, пожертвования сделали больше 21 тыс. человек. Собранные средства буду направлены в первую очередь в помощь работникам Минского тракторного завода, Минского завода колесных тягачей и “Гродно Азот” – эти предприятия получат по $100 тыс.

Работникам бастующих предприятий, которые хотят получить помощь, необходимо заполнить специальную заявку. Физические лица, которые хотят сделать пожертвования, могут сделать это на Facebook-странице фонда по сбору средств, а организации, желающие помочь, могут заполнить форму по ссылке.

Также продолжается сбор средств для тех, кто пострадал от насилия со стороны силовиков. Собранная сумма превышает $2,6 млн.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Известно минимум о трех погибших. По состоянию на 18 августа в СИЗО остается 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

С 17 августа многие промышленные гиганты страны вышли на общенациональную забастовку. К ним присоединились работники государственных телеканалов.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока живой, других выборов в стране не будет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Пушков ответил на цинизм западных СМИ по поводу парада Победы

07.08 / Минздрав ответил на сообщения о якобы вакцинации от COVID-19 российских чиновников

12.07 / Новый “заряженный” Honda Civic Type R получит три мотора и полный привод

31.07 / Европу призвали учесть российское исследование для предупреждения второй волны COVID-19

17.08 / Дочь Кира Булычева: Отец всегда относился к КГБ крайне отрицательно. Товарищ Попов потерпел неудачу с его вербовкой

18.08 / Крымчанка попыталась убить дочь накануне ее свадьбы

27.07 / Предполагаемый террорист в Химках превратил гараж в схрон боеприпасов

14.08 / Появилась версия об отравлении рэпера Картрайта его женой

01.08 / Экономист сказал, когда рубль начнет расти

20.07 / Короля Саудовской Аравии госпитализировали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска