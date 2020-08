Демократическая партия США официально выдвинула Байдена кандидатом в президенты

19.08.2020, 9:45, Новости дня

Демократическая партия США 19 августа официально выдвинула бывшего вице-президента США Джозефа Байдена кандидатом в президенты. Об этом сообщает Voice of America.

Байден считался потенциальным кандидатом от демократов несколько месяцев после того, как стал лидером в праймериз и обошел ближайших конкурентов, включая Берни Сандерса.

“Для меня большая честь согласиться стать кандидатом в президенты от Демократической партии”, – написал Байден в Twitter.

It is the honor of my life to accept the Democratic Party’s nomination for President of the United States of America. #DemConvention

— Joe Biden (@JoeBiden) August 19, 2020

Жена Байдена Джилл сказала, что в случае избрания ее муж принесет в Белый дом “руководство, достойное нации” во время пандемии коронавируса и экономического кризиса.

Voice of America отмечает, что на следующей неделе Республиканская партия должна официально выдвинуть кандидатом в президенты действующего главу государства Дональда Трампа, который считается главным соперником Байдена.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут Джо Байден и Трамп.

Согласно социологическим опросам, Байден опережает Трампа в президентском рейтинге.