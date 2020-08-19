НЛО и базы пришельцев на Меркурии

19.08.2020, 9:45, Разное

Почему, собственно, инопланетяне могут находиться только на Луне и Марсе? Появляться там на своих причудливых кораблях, строить базы, привлекать внимание землян?

Впрочем, виртуальные археологи находили следы внеземного разума и на Венере. Меркурий в этом плане куда менее подходящая планета для базирования инопланетян. Там очень контрастная температура по причине близкого нахождения планеты к Солнцу и отсутствия атмосферы – от 427 градусов по Цельсию жары днем и до 173 градусов мороза ночью. Впрочем НЛО уфологи постоянно замечают даже на самом светиле, так что находка Скотта Уоринга инопланетной базы и аппарата пришельцев на Меркурии – не такая уж и невозможная вещь с точки зрения виртуальных археологов.

Аппарат, состоящий из трех сегментов и имеющий размеры 2,5 на 2,5 километра, находится в одном из кратеров Меркурия. Уоринг задается вопросом – это корабль пришельцев или их база? Впрочем база, тут же делает предположение он, скорее находится на глубине, а этот аппарат просто пристыкован к ней.

Скептики тут же предположили, что Уоринг опять купился на обычную парейдолическую иллюзию, которую виртуальные археологи ну никак не хотят признать.

Действительно, не хотят, и на это известный тайваньский уфолог имеет весьма убедительные аргументы: а почему, спрашивает он, НАСА и прочие космические агентства не хотят признать наличие на Земле и планетах нашей Солнечной системы инопланетян? Такое ощущение, что все эти ученые специально придумали парейдолическую иллюзию, чтобы тем самым оправдывать сокрытие очевидных вещей. Совсем также как врачи придумали шизофрению, чтобы бороться с людьми, совершенно не похожими на остальных по своему мышлению и поведению.