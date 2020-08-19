 

Названы самые безопасные российские регионы для отдыха во время пандемии

19.08.2020, 9:43, Разное

Эксперты перечислили самые безопасные места в России для отдыха во время пандемии коронавируса. В список вошли Москва, Подмосковье, Калужская, Смоленская, Липецкая, Рязанская, Владимирская, Волгоградская и Пензенская области.

По данным сервиса “Туту.ру”, с начала эпидемии в этих регионах жестко контролировалось распространение заболевания. Сейчас столица и указанные области находятся на третьем этапе снятия ограничений, то есть они максимально готовы к выходу из режима самоизоляции.



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