Chery выпустит новый электрокар с алюминиевым кузовом от Pininfarina

19.08.2020, 9:40, Новости дня

Китайская компания Chery объявила о планах презентовать в конце августа новый электрический кроссовер под названием Chery Ant.

В свою очередь, изначально приобрести электрокар станет возможным только на китайском рынке, однако позже Chery Ant появится и в остальных странах мира. К настоящему времени известно, что транспортное средство построено на архитектуре Chery LFS с применением независимой подвески. Также нужно отметить, что разработкой дизайна электрокара занимались специалисты итальянского бренда Pininfarina.

Новинка обладает спортивным характером, который проявляется в форме кузова и светодиодной оптике. Также указано, что мощность электрического агрегата достигает 178 л.с. При полном заряде батареи станет возможным преодолеть 500 километров.