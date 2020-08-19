Невидимая катастрофа — Guardian о возможном распространении пандемии на бедные сельские районы Индии

19.08.2020, 9:23, Новости дня

В Индии опасаются того, что множество жителей сельской местности страны станут жертвами коронавируса, не только не получив медицинской помощи, но и не сдав тест на COVID-19, пишет The Guardian. При этом ожидается, что удар пандемии по сельским районам Индии будет сильно отличаться от ситуации в больших городах, где находятся 60% больниц и 80% врачей.



Reuters

В сельских районах Индии растут опасения, что проживающих там около 600 миллионов человек может охватить «невидимая катастрофа», в результате которой множество людей могут погибнуть от коронавируса без лечения заболевания или теста на его наличие, пишет The Guardian.

Как отмечает издание, страна, где число заболевших COVID-19 перешло отметку в 2,5 миллионов человек, вступает в опасную новую фазу, когда рост количества заражённых происходит непосредственно в небольших городах и деревнях.

Лишь 25% населения Индии имеют доступ к государственной амбулаторной медицинской помощи. Серьёзную озабоченность вызывают около 70% пожилого населения страны, которые проживают в деревнях. Кроме того, у множества жителей сельской местности есть сопутствующие заболевания, зачастую остающиеся без лечения в связи с отдалённостью медицинских учреждений.

«Эта группа и пожилые люди более склонны к заражению вирусом. В условиях ограниченных ресурсов их семьи не будут торопить пожилого человека в больницу, если у него будет жар. Им позволят умереть. Такова реальность в сельских районах Индии, где средняя продолжительность жизни составляет 65 лет», — заявил один из ведущих эпидемиологов страны Джаяпракаш Мулиил.

По мнению Мулиила, коронавирусом заболеют до половины населения Индии, то есть 670 миллионов человек, при этом большинство из них останутся без лечения.

Как отмечает издание, множество индусов, опасаясь заражения, покидают большие города и возвращаются в родные деревни. Однако и здесь они не застрахованы от пандемии.

Именно из страха перед заражением 34-летний Лалит Упрети в июне покинул столицу Дели, где работал поваром, и вернулся в родную деревню Ханкари, штат Уттаракханд, недалеко от индийско-непальской границы. Тем не менее в начале августа в оздоровительном лагере, организованном сельским советом, Упрети, у которого не было симптомов, узнал, что он и ещё три жителя деревни заразились коронавирусом.

«Здесь? Не могу поверить. Мы ведь так отрезаны. Нам даже не нужно ходить за овощами, потому что мы сами их выращиваем», — приводит The Guardian слова Упрети.

«Ханкари — крошечная деревня. Если в моём маленьком форпосте могут появиться четыре случая, то он может прокрасться в каждую деревню страны. Я не могу спать по ночам, когда думаю о том, что могло бы произойти, если бы мы не обнаружили эти четыре случая», — отметил староста Ханкари Раджан Сингх Неги.

На другом конце страны вспышки заболевания в сельских районах беспокоят жителей южного штата Керала, где свадьба и похороны, на которых присутствовала одна семья в одной из самых отдаленных деревень штата Валад, привели к 236 новым случаям.

При этом Керала, где расположены кофейные и чайные плантации, ранее считался «образцом для подражания» в борьбе с распространением коронавируса.

То, как пандемия ударит по сельской местности Индии, считают эксперты в области общественного здравоохранения, будет сильно отличаться от ситуации в больших городах, где находятся 80% врачей и 60% больниц страны. В небольших деревнях или городах зачастую нет возможности сдать тест на COVID-19.

Более того, данные свидетельствуют о том, что наёмные работники не рассказывают о наличии у них симптомов коронавируса из страха разлуки со своими семьями, стигматизации и потери заработной платы из-за необходимости проходить карантин.

Как пишет The Guardian, эксперты в области здравоохранения обвинили индийское правительство в пренебрежении сельской местностью и недостаточном финансировании медицинских учреждений на протяжении десятилетий. Специалисты также предрекают стране катастрофу в ближайшие недели и месяцы, так как ежедневно положительный тест на COVID-19 оказывается у приблизительно 65 тыс. человек.