 

Тихановская обратилась к Евросоюзу: Поддержите пробуждение Белоруссии

19.08.2020, 9:23, Разное

Кандидат на пост главы Белоруссии рассказала, что уже вторую неделю ее соотечественники борются за право выбирать лидера. По словам Светланы Тихановской, прошедшее голосование не было прозрачным и честным. Итоги президентской гонки сфальсифицированы.

Многие вышли на улицы, чтобы отстоять свои интересы. Мирные протесты закончились кровавой бойней. Как отметила политик, сотни граждан подверглись избиению и пыткам. Известно по меньшей мере о двух погибших в результате столкновений с силовиками.

“Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира”, – подчеркнула Тихановская. Она попросила руководителей европейских государств “поддержать пробуждение Белоруссии” и не признавать результаты президентских выборов.

Светлана Тихановская сообщила о создании Национального координационного совета Белоруссии, который обеспечит мирную передачу власти. Организация объявит новое демократическое голосование, в котором примут участие международные наблюдатели.

Напомним, что выборы лидера Белоруссии состоялись 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко занял первое место, набрав 80% голосов. Его оппонента Светлану Тихановскую поддержали 10% граждан. Против всех проголосовали почти 5% избирателей.



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