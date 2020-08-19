 

Дочь Заворотнюк откровенно призналась, что хотела изменить свою внешность

19.08.2020, 9:17, Разное

Дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк раньше очень сильно хотела изменить внешность. Однако со временем Анна Заворотюк пересмотрела позицию по этому поводу.
Анна Заворотнюк начала активно общаться с подписчиками после того, как стало известно о тяжелом заболевании ее матери. Время от времени она рассказывает фолловерам истории о своей жизни.

Когда-то у Анны Заворотнюк присутствовало желание изменить внешность. Ее не устраивало наличие веснушек на лице. От них дочь актрисы и хотела полностью избавиться. Сейчас она понимает, что за счет веснушек удается выделиться на фоне других. Речь идет о пигментных пятнах на коже небольшого размера, расположенных на лице, кистях рук, иногда и на других частях тела. Веснушки появляются по причине наличия в коже специального красящего вещества меланина.

В завершении поста Анна Заворотнюк поинтересовалась, как ее аудитория относится к наличию веснушек. Публикацию дочь артистки сопроводила красивой портретной фотографией. Фанаты отметили, что она выглядит просто замечательно.



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