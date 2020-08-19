 

Суд во Флориде запретил Елене Малышевой появляться на американском телевидении после выступления танцующих яичек

19.08.2020, 9:12, Разное

Окружной суд штата Флорида (США) вынес приговор в отношении российской телеведущей Елены Малышевой после того, как она с группой костюмированных актёров телешоу «Жить здорово!» появилась в эфире телеканала Fox News.

Судья Джордж Макартур решил, что демонстрация в прямом эфире людей в костюмах половых органов содержит признаки сексуального домогательства, и запретил телеведущей появляться в эфире американских телеканалов на 5 лет.

Елена Малышева не может покинуть США из-за закрытия аэропортов в связи со вспышкой COVID-19. Чтобы скоротать время и заработать немного денег, телеведущая время от времени выступала в эфире американских СМИ, однако до недавнего времени в связи с этим не возникало проблем. Скандальный эфир случился после того, как Малышева встретила дуэт актёров Кадыковых, игравших в одной из передач роль танцующих мужских яичек, и предложила им выступить вместе с шоу, посвящённом проблемам трансгендеров. В результате в редакцию телеканала поступили тысячи жалоб от зрителей, обвинивших Малышеву в сексуальных домогательствах и ущемлении прав транс-мужчин, у которых нет яичек.

– Мне не кажется, что это справедливо, но решение суда нам придётся выполнять. Жаль, что мы так подставили Елену Васильевну, но надеемся, что она нас простит. Мы в очередной раз убедились, что в США действует жёсткая цензура. В России проблем с танцующими яичками в эфире федеральных каналов никогда не возникало, — сказал Вячеслав Кадыков.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Виктория Дайнеко объяснила свое одиночество: Альфа-самка с высоким темпераментом

12.07 / The Washington Post: Кровавый уголь – как Россия продает краденое с Донбасса

10.08 / Мнение: Белоруссия перешла на осадное положение

21.07 / Испытания российской вакцины от коронавируса вышли на завершающую стадию — Минздрав

26.06 / Личное: Я состоялась! А ты — нет!!!

24.07 / В Санкт-Петербурге ссора между школьниками закончилось стрельбой

16.08 / “Я люблю вас”: Юлия Высоцкая поделилась редким архивным фото

04.08 / “Поднимает мне настроение”: Ивлеева рассказала о своем отношении к Бузовой

12.07 / На границе Армении и Азербайджана произошли столкновения военнослужащих

19.08 / Ученые: Женщины в менопаузе имеют повышенный риск жировой болезни печени

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска