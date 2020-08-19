Суд во Флориде запретил Елене Малышевой появляться на американском телевидении после выступления танцующих яичек

19.08.2020, 9:12, Разное

Окружной суд штата Флорида (США) вынес приговор в отношении российской телеведущей Елены Малышевой после того, как она с группой костюмированных актёров телешоу «Жить здорово!» появилась в эфире телеканала Fox News.

Судья Джордж Макартур решил, что демонстрация в прямом эфире людей в костюмах половых органов содержит признаки сексуального домогательства, и запретил телеведущей появляться в эфире американских телеканалов на 5 лет.

Елена Малышева не может покинуть США из-за закрытия аэропортов в связи со вспышкой COVID-19. Чтобы скоротать время и заработать немного денег, телеведущая время от времени выступала в эфире американских СМИ, однако до недавнего времени в связи с этим не возникало проблем. Скандальный эфир случился после того, как Малышева встретила дуэт актёров Кадыковых, игравших в одной из передач роль танцующих мужских яичек, и предложила им выступить вместе с шоу, посвящённом проблемам трансгендеров. В результате в редакцию телеканала поступили тысячи жалоб от зрителей, обвинивших Малышеву в сексуальных домогательствах и ущемлении прав транс-мужчин, у которых нет яичек.

– Мне не кажется, что это справедливо, но решение суда нам придётся выполнять. Жаль, что мы так подставили Елену Васильевну, но надеемся, что она нас простит. Мы в очередной раз убедились, что в США действует жёсткая цензура. В России проблем с танцующими яичками в эфире федеральных каналов никогда не возникало, — сказал Вячеслав Кадыков.