Мнение: Останется ли Минск местом проведения переговоров по Донбассу

19.08.2020, 9:08, Разное

С 2014 года площадкой для переговоров по Донбассу является Минск. Однако сейчас в белорусском государстве происходят процессы, которые при определенном стечении обстоятельств могут заставить переговорщиков искать новое место для встреч.

Например, если уличные протесты сделают столицу Белоруссии небезопасным городом. О том, что контактной минской группе придется искать другую площадку для переговоров, сообщил новый глава украинской делегации в Минске, экс-президент Украины Леонид Кравчук. Однако не исключено, что даже если в Минске скоро станет спокойно, от него как от места проведения переговоров откажется Украина исключительно по политическим причинам.

Так, ряд депутатов пропрезидентской фракции «Слуга народа» во главе с нардепом Богданом Яременко обратились с открытым письмом к Владимиру Зеленскому с требованием перенести переговоры по Донбассу из Минска в другое место. Ранее Офис украинского президента высказал недовольство относительно того, что 32 из 33 задержанных в Белоруссии россиян (якобы сотрудников ЧВК «Вагнер») были переданы России. Экстрадиции 28-ми из них требовала Украина, так как эти люди «воевали на Донбассе на стороне ополчения».

Почему именно на Украине сейчас стали поднимать вопрос о переносе места встречи контактной группы из Белоруссии? Думается, что есть несколько причин. Во-первых, ряд политиков в незалежной действительно надеялись, что Лукашенко выдаст 28 россиян Украине, и она устроит суд над ними, а, точнее, показательно-политический процесс. Когда же мужчин вернули в Россию, эти политики почувствовали себя обиженными. Во-вторых, раз Запад занял антилукашенковскую позицию, то многие на Украине хотят быть «святее Папы Римского», и спешат показать Вашингтону и Брюсселю, что они тоже присоединились к кампании против Александра Григорьевича.

В-третьих, украинская власть хочет получить от ситуации политическую выгоду. В Киеве уже давно по факту саботируют Минский процесс: отказываются выполнять политическую часть соглашения, устраивают «спектакли» – достаточно вспомнить факт включения в переговорную группу бывших донецких журналистов и попытку объявить их «представителями Донбасса». Теперь же у украинского руководства появилась возможность, ставя вопрос о площадке для переговоров, окончательно парализовать Минский процесс, а, может, даже нивелировать его.

Казалось бы, вопрос, где будут проходить встречи, чисто технический. На самом деле, нет. Так, Кравчук предложил в качестве возможных площадок для встречи Стокгольм или Женеву.

Однако можно предположить, что эти города не устроят представителей Донбасса, так как в них никто не сможет гарантировать безопасность. Если Украина потребует выдачи делегатов, то нет гарантии, что власти Швеции или Швейцарии не осуществят их экстрадицию в Киев. Нельзя забывать, что по украинскому законодательству все работающие в государственных структурах ЛДНР совершают уголовное преступление. А, значит, теоретически Украина может потребовать выдачи любого из переговорщиков, представляющих республики Донбасса.

Минск в 2014 году потому и стал идеальной площадкой для переговоров, что, с одной стороны, Беларуссия политически и экономически прочно связана с Россией, что гарантировало безопасность делегатов из ЛДНР, а, с другой, у Минска были хорошие отношения с Киевом. Вторую такую державу будет найти сложно. Возможный вариант Казахстан, хотя, конечно, со многими «но».

Конечно, переговоры в «минском формате» могут проходить и онлайн, это, вероятно, тоже устроит Украину, так как в таком формате невозможно будет подписать никакие документы. Украинские делегаты всегда делают это с неохотой, да и визирование любых договоров вызывает гнев украинских радикалов и часто порождает новые мини-майданы.

Хотя, вероятно, пока никаких резких шагов по переносу переговоров из Минска в другой город украинская сторона предпринимать не будет. Протесты в Белоруссии похоже, набирают обороты, а, значит, при желании Киев всегда найдет формальный повод, чтобы поставить этот вопрос.

Также можно предположить, что если в Белоруссии установится майданная власть, подобная украинской, то Минск также не сможет оставаться площадкой для переговоров, так как безопасность делегатов из Донбасса будет под большим вопросом.

А поэтому события в Белоруссии могут иметь очень серьезное влияние на судьбу Минского процесса.