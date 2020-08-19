 

Расчеты С-400 и «Панцирь-С» провели стрельбы на Дальнем Востоке

19.08.2020, 9:08, Новости дня

Практическая тренировка с расчетами противовоздушной обороны по обнаружению и поражению группы воздушных целей «противника» электронными пусками ракет прошла в армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, сообщили в Минобороны.

«Расчеты ЗРС С-400 «Триумф» отработали задачи по обнаружению, опознаванию, сопровождению и уничтожению воздушных целей, имитирующих авиацию условного противника, на предельных дальностях полёта. Электронными пусками ракет было поражено порядка 30 групповых целей, летящих на максимальных скоростях», – говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Там добавили, что также, в тренировке приняли участие экипажи армейской авиации ВВО, выполнявшие полетные задания во взаимодействии с расчетами ЗРПК «Панцирь-С» и прикрывавшие ЗРС С-400 на малых высотах.

«Для повышения эффективности стрельбы и точности поражения целей, расчетами была произведена разведка воздушной и помеховой обстановки в обороняемом воздушном пространстве», – рассказали в Минобороны.

Ранее полк из Приморья в ходе учений С-400 поразил цели на полигоне в Бурятии.



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