 

Беременность назвали фактором риска тяжёлого течения коронавируса

19.08.2020, 8:53, Разное

Беременность приводит к тому, что организм женщины становится более уязвимым по отношению к различным внешним факторам, поэтому коронавирус у таких пациенток протекает сложнее. После COVID-19 нередко возникают негативные последствия. К такому выводу пришли американские медики.
Врачи наблюдали за здоровьем 91,412 тысячи женщин репродуктивного возраста. У 8,207 беременных был зафиксирован коронавирус. Все они имели на 50% больше шансов оказаться в отделения интенсивной терапии, нежели женщины, которые не находились «в положении». 70% беременных нуждались в подключении к аппарату ИВЛ, хотя вероятность наступления смерти у них была меньше.

COVID-19 у беременных вызывает серьезные осложнения. Будущим матерям приходится ставить под угрозу собственное здоровье, чтобы защитить малыша. В основном инфекция поражает сердечно-сосудистую систему и легкие. Обычно на эти органы приходится самая большая нагрузка во время беременности.

Медики из РФ добавили, что лечение коронавируса с помощью препаратов негативно сказывается на ребенке. Например, лекарство авифавир может привести к губительным последствиям для плода.



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